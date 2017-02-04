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Başar Tarım, bölge çiftçisinin hizmetinde

Başar Tarım Zirai İlaç ve Tarım Makineleri Bayii, Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi üzerinde bölge çiftçisine hizmet vermeye başladı.

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Başar Tarım, bölge çiftçisinin hizmetinde

Başar Tarım Zirai İlaç ve Tarım Makineleri Bayii, Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi üzerinde bölge çiftçisine hizmet vermeye başladı.

İşletme sahibi Salim Şahin, bölge çiftçisinin ihtiyaç duyacağı tüm ilaç, tohum, gübre ve fide çeşitleri, süt sağım makinesi, yem kırma ve yem ezme makinesi, motorlu testere çeşitleri ile bölge çiftçisinin hizmetinde olduklarını söyledi.

İşletme sahibi Şahin, çiftçilere ilaç kullanımının doğru zamanda ve doğru ilaçlarla yapılarak verim ve kaliteyi yakalayabilmeleri için zirai danışmanlık hizmeti verdiklerini ifade etti.

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