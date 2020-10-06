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Baca temizliğine dikkat

Büyükşehir Belediyesi, kış öncesi işyeri ve konutlarda baca temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini duyurdu.

Baca temizliğine dikkat
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının başlamadan önce işyeri, apartman ve konutlarda baca temizliğinin mutlaka yapılması gerektiğini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada: “Yaklaşan kış mevsiminde temizlenmeden kullanılan bacalar yangına sebebiyet verebilmektedir. Hatta temizlenmeyen bacaların duman çekmemesi sebebiyle gaz zehirlenmesi vakalarıyla da karşılaşılmaktadır. Can ve mal güvenliği için vatandaşlarımız; doğalgaz ve LPG ile ısıtılan bina bacalarını yılda en az 1 defa, sıvı ve katı yakıt ile ısıtılan bina bacalarını yılda en az 2 defa ve yağlı kanal sistemlerini yılda en az 3 defa temizletmeleri, kalorifer ve kombilerin rutin bakımlarını yaptırmaları gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yetkilendirilen baca temizlik firmaları da internet sitesi üzerinden paylaşıldı.


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Baca Temizliğine Dikkat
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