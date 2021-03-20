Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Eksikliği hissedilen 2 önemli proje daha yatırım programına alındı
Eksikliği hissedilen 2 önemli proje...
Elbistan’ın doğu-batı aksı ağaçlandırılacak
Elbistan’ın doğu-batı aksı ağaçlandırılacak
Bakan Selçuk: “Açtığımız eğitim tesisleri öğrencilerimizin pırıltısını artıracak”
Bakan Selçuk: “Açtığımız eğitim tesisleri...
Kaymakam Demir, kursiyerlerle bir araya geldi
Kaymakam Demir, kursiyerlerle bir araya...
Çanakkale Zaferi’nin 106.yıldönümü kutlandı
Çanakkale Zaferi’nin 106.yıldönümü kutlandı
banner162

2 ayrı evden altın, ziynet eşyası ve televizyon çalan şüpheli tutuklandı

Elbistan’da iki ayrı ikametten yaklaşık 50 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyası ve döviz ile televizyon çaldığı iddiasıyla yakalanan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 ayrı evden altın, ziynet eşyası ve televizyon çalan şüpheli tutuklandı
banner167

Elbistan’da iki ayrı ikametten yaklaşık 50 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyası ve döviz ile televizyon çaldığı iddiasıyla yakalanan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elbistan’da Kümbet ve Cumhuriyet Mahallelerindeki 2 ayrı ikametten altın, ziynet eşyası ve döviz ile televizyon hırsızlığı yaşanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bu doğrultuda yaptıkları çalışma sonucunda 2 ayrı hırsızlık olayının failinin 32 yaşındaki O.M. olduğunu tespit etti. O.M., polis ekipleri tarafından ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne çıkarılan şüpheli, cumhuriyet savcılığınca tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi.

Şüpheli, konut dokunulmazlığının ihlali-mala zarar verme ve evden hırsızlık suçları kapsamında tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler