Yapalak santralinin geleceğini, MİGEM’in görüşü belirleyecek

Anadolu Enerji A.Ş. tarafından Elbistan’a kurulması planlanan 500 MW güce sahip termik santralin ÇED Raporu’nun sonucunu, DSİ’nin Adatepe Barajı sulama alanında kalan bölgelerdeki hakkından feragat etmemesi üzerine, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MİGEM) görüşü belirleyecek.

MİGEM, bölgedeki arazilerin sulama alanı olarak kalmasının mı, ya da enerji üretim alanı olarak mı ülke ekonomisine daha yararlı olacağını belirledikten sonra, aldığı kararı açıklayacak.

Merkezi İzmir’de bulunan Anadolu Enerji Üretim A.Ş.’nin Elbistan’a bağlı Çatova, Küçükyapalak, Eldelek ve Büyükyapalak Mahalleleri sınırları içerisinde kurmayı planladığı 500 MW kurulu güce sahip olacak termik santralle ilgili başlatılan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci devam ediyor.

Küçükyapalak ile Büyükyapalak Mahalleleri arasına kurulması planlanan tek üniteli termik santralin, daha yüksek teknolojili akışkan yataklı yakma teknolojisine sahip santral olacağı belirtilirken, kömür sahası ise, Alembey, Çatova, Akören, Eldelek, Küçükyapalak ve Büyükyapalak Mahallelerindeki büyük çoğunluğu şahıs ve hazine arazilerinin yer aldığı alanı kapsayacak.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, planlanan 500 MW güçteki Elbistan Enerji Santrali Entegre Projesindeki elektrik üretimi, akışkan yatakta yakma teknolojisine göre yakılacak ve yanma sonrası oluşan yüksek ısı ile bir takım arıtma işlemleri sonrası saflaştırılan sudan yüksek basınç ve sıcaklıkta buhar elde edilecek. Yüksek basınç ve sıcaklıkta elde edilen buhar vasıtasıyla buhar türbini döndürülerek mekanik enerji elde edilecek ve türbinin de jeneratörü döndürmesiyle elektrik enerjisi üretilecek. Santralin ana üniteleri ise, kazan, buhar türbini ve jeneratör, ana ve yardımcı soğutma sistemleri, yardımcı üniteler olarak ise su temin sistemi, su arıtma sistemi, su soğutma sistemi, elektrik sistemi, yangın söndürme sistemi yarı kuru tip Baca Gazı Desülfürizasyon (BGD), Elektrostatik Filtre (ESF), atık su arıtma tesisi, kömür işleme sistemi, kül giderme sistemi, gerilim yükseltme/devreye alma/yardımcı ünite trafoları, dizel jeneratörleri, telekomünikasyon gibi üniteler ile ve bakım atölyeleri yer alacak. Ekonomik ömrü 30 yıl olarak belirlenen santral inşaatının 40 ayda tamamlanması planlanıyor. Elbistan Enerji Santralinin yıllık yaklaşık 3.5 GW/h elektrik enerjisi üretmesi planlanıyor. 2 milyar 700 milyon lira proje maliyeti olan santralin yapım sürecinde yaklaşık bin 500, işletme sürecinde ise 500 işçinin çalışacağı ifade ediliyor.

Anadolu Enerji A.Ş. tarafından Elbistan’a kurulması planlanan 500 MW güce sahip termik santral için hazırlanan ÇED raporuna, başta bölge halkı olmak üzere çevre ve doğa örgütleri de itiraz ediyor. Bu kapsamda düzenlenen halkın katılımı toplantısında, bölgede yaşayanların kararı, topraklarını sonsuza kadar yok olacağını belirterek, “mezarlarımızı bile sırtımıza alıp gitmemizi istiyorsunuz, biz ise yaşamak istiyoruz” şeklinde tepki gösteren vatandaşlar, çeşitli aktivitelerle de santrale karşı olduklarını yüksek perdeden dile getirdiler.

Kararı MİGEM verecek

Kömür rezervinin büyük bir bölümü Adatepe ve Kavaktepe Barajlarının sulama sahasında kalan termik santralle ilgili olarak başlatılan ÇED sürecinde 1 yıl geride kaldı. Sürecin, Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürlüğü’nün itirazı üzerine Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MİGEM) görüşü doğrultusunda şekilleneceği bildirildi. Anadolu Enerji A.Ş.’nin, Kavaktepe Barajı’nın sulama sahasında kalan alanlar için daha önceden ruhsat alması, bu arazilerin kapsam dışında tutulmasına neden oldu. Ancak termik santral ile kömür sahasının bir bölümünün de Adatepe Barajı’nın sulama sahasında olduğu belirlendi. Bunun üzerine ruhsat tarihleri incelendi. Yatırımcı firmanın DSİ’den daha sonra başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Böylece belirtilen alan DSİ’nin sorumluluğunda kalırken Anadolu Enerji A.Ş.’nin de bu bölgelerde hak iddia etmesi yasal olarak ortadan kalktı. İlgili firma, bu anlaşmazlığın çözümü için konuyu, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MİGEM) taşıdı. MİGEM, Adatepe Barajı’nın sulama sahasında kalan ÇED’i alınan ve ruhsatı da DSİ’ye ait olan bölgenin vasfının belirlenmesi için önümüzdeki günlerde görüş bildirecek. MİGEM, ya bölgenin tarım arazisi olarak kalmasına, ya da enerji üretimi için maden sahasına devredilmesine karar verecek.

Yatırımın geleceği de bu kararın ardından şekillenecek.



