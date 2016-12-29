Şimdi ne olacak?

Elbistan Şeker Fabrikası tarafından çiftçiden alınan ve laboratuvarda analizleri yapılan şeker pancarlarındaki polar oranının 10 ile 16 arasında değişmesi üzerine açılan tespit davası kapsamında, mahkeme tarafından alınan numuneler Kayseri Şeker Fabrikası’nda tahlil ettirildi. Yapılan tahlilde, şeker pancarındaki polar oranı 18 çıktı.

Çatova Mahallesi’nde çiftçilik yapan Fatih Özcan, Kasım ayı sonunda tarlasından hasat ettiği şeker pancarlarını tarla kenarına istif ettirip, harmanlattıktan sonra farklı römorklar ile Elbistan Şeker Fabrikası’na teslim etti. Fabrikada yapılan şeker oranı analizinde, teslim ettiği şeker pancarlarının polar oranının 13 ila 17 arasında değiştiğini gören Özcan, Elbistan 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde başvurarak, tespit davası açtı.

Mahkeme kanalı ile Elbistan Şeker Fabrikası’na ait siloların değişik noktalarından 50 adet şeker pancarı numunesi alındı. Numuneler, mahkeme kanalı ile mühürlü çuvallar içerisinde Kayseri Şeker Fabrikası’na gönderilerek, analizlerinin yapılması istendi.

Kayseri Şeker Fabrikası’nda yapılan analizlerin ardından, sonuç raporu mahkemeye gönderildi. Raporda şeker oranı 18 olarak belirlenirken, pancar çiftçisinin ise, her bir polar düşmesinde ton başına 13 TL daha az, her bir polar yükselmesinde ise 13 TL daha fazla ücret aldığı bilgisi gözler önüne serildi.

Analiz raporu bizi haklı çıkardı

Elbistan’a bağlı Çatova Mahallesi’ndeki tarlasına şeker pancarı ektiğini belirten çiftçi Fatih Özcan, tarladaki tüm pancarları söktürüp, ekskavatör yardımı ile harmanlayıp römorklarla şeker fabrikasına teslim ettiğinde, yapılan tahliller sonucunda şeker pancarı polar oranının 13 ila 17 çıkması üzerine şok olduğunu belirterek, tespit davası açmaya karar verdiğini söyledi.

Kayseri ve Malatya’daki şeker pancarı polar oranlarının dahi Elbistan’dan yüksek çıktığını ifade eden Özcan, 1100 rakıma sahip Elbistan’da yetişen şeker pancarının polar oranının bu derece düşük olmasının imkânsız olduğunu kaydetti.

Kendi imkânları ile dışarıda yaptırdığı analizde, Elbistan pancarının 22 polara ulaştığını iddia eden Özcan, Kayseri Şeker Fabrikası’nda yapılan analizlerin 18 çıkmasının dahi kendisini tatmin etmediğini söyledi.

Özcan, “Elbistan Şeker Fabrikası’ndaki polar ölçüm cihazının arızalı olduğunu düşünüyorum. Elbistan gibi yüksek rakıma, gece-gündüz sıcaklığı arasındaki yüksek farka sahip bir merkezde, şeker pancarındaki polar oranının bu derece düşük olması imkânsız. Uzmanlar dahi bunun mümkün olmayacağını söylüyorlar. Kendi pancarımdaki polar oranında yaşadığım sıkıntının ardından açtığım tespit davası sonucunda, haklı olduğum ortaya çıktı. Elbistan ve bölge çiftçisinin büyük zarara uğratıldığını düşünüyorum. 18 polar çıkması gereken pancar, 13 polar çıktığı zaman çiftçinin ton başına zararı 65 TL. Yüzlerce, binlerce ton şeker pancarı teslim eden çiftçilerimiz var. Elbistan Şeker Fabrikası’nın bu yıl 450 bin ton şeker pancarı alıp, bunun 415 bin tonluk kısmını işleyecek ve ücretini ödeyeceği düşünüldüğünde, çiftçinin zararının ne kadar büyük rakamlara ulaştığını hesap etmek zor olmasa gerek” dedi.

Zararın tazmini için dava açacak

Kayseri Şeker Fabrikası’ndan gelen sonuçlara göre, teslim ettiği pancardan dolayı zarar ettiğinin ortaya çıktığını savunan Özcan, şunları söyledi:

“Elbistan Şeker Fabrikası’nda yapılan analiz ile Kayseri Şeker Fabrikası arasındaki fark, çiftçi olarak benim zarara uğratıldığımı ortaya çıkardı. Bu aşamadan sonra mahkemeye dava açacağım ve zararımın tazminini isteyeceğim. Bu karar diğer çiftçilerimiz için de emsal teşkil edebilir. Yaptığım işlemler ve dava süreci hakkında benden destek almak isteyen çiftçilerimiz olur ise, onlara yardımcı olabilirim. Ben, Elbistan ve bölge çiftçisinin, yanlış yapılan analizler nedeniyle zarara uğratıldığını iddia ediyorum. Fabrikadaki analiz cihazlarının periyodik bakımlarının yapılmadığı iddia ediliyor. Eğer bu doğru ise fabrika yönetimi bunun altından nasıl kalkacak. Çiftçinin zararını kim, nasıl ödeyecek? Diğer yandan çiftçi kuruluşları, tarım kuruluşları da çiftçiden yana olmalı, çiftçinin hakkını savunmalı. Ortaya çıkan analiz raporu, çiftçinin haklı olduğunu göstermiyor mu?”



