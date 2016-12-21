Şekerdeki polar kaybının maliyeti 10 milyon lira

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, bölgedeki çiftçinin son 3 yıldır şeker pancarında polar düşüklüğü sıkıntısı yaşadığını belirterek, 2016’da bu sorundan kaynaklanan kaybın, yaklaşık 10 milyon lira olduğunu söyledi.

Tarım sezonunu değerlendiren Başkan Bulut, 2016’nın kara bir yıl olarak hafızalara kazındığını kaydetti. Bulut, 2017 için de kuraklık noktasında çiftçiyi karamsar bir tablonun beklediğine işaret etti.

Değerlendirmesinde tarımın yanı sıra iç ve dış gelişmelere de değinen Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, Türkiye’nin 4 bir taraftan kıskaca alınmak istediğini anlattı.

Almanya’nın 2. Dünya Savaşı sonrasındaki ekonomik atılımını örnek veren Başkan Bulut, Türkiye’nin güçlü bir ülke olmasının önünde engel olmadığının altını çizdi. Başkan Bulut, “Almanya halkı ülkesini süper güç yaparken, biz ülkemizi Almanlar kadar sevmiyor muyuz yoksa?” sorusunu sordu.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, tarımsal ürün kayıplarının yaşandığı 2016 yılı ile ilgili olarak şunları söyledi:

“2016, ülkemiz için kara bir yıl oldu. Kuraklık, ülkemizde olduğu gibi bölgemizde de tarımı olumsuz etkiledi. Genelde hububat veriminde yüzde 50’ye varan düşüş oldu. Şekerpancarında çimlenme olmayınca çiftçilerimiz yer altı kuyularından enerji kullanarak kendi imkânları ile bunu sağladı. Ayçiçeği ve mısır gibi ürünlerde aynı şekilde çiftçiye ek masraf getirdi. Yine bölgemizde kayısı bahçelerini çiçek zamanı don yaktı. Genele baktığımızda bölge çiftçimiz için kötü bir yıl oldu. Bu olumsuzlukların yanı sıra Doların yükselmesi çiftçi girdilerine yansıdı. Mazot, gübre, tarım ilaçlarının pahalanması çiftçiyi olumsuz etkiledi. Her ne kadar Ziraat Bankası ve Tarım kredi Kooperatifleri borcu ertelense bile borç yığılmasına sebep oldu. Diğer bankalara olan borçlar ertelenmedi. Sonbaharda da yine yağış olmadı hububatlar çimlenmedi.”

Bölgenin kurtuluşunun barajların faaliyete geçmesinde olduğunu bir kez daha yineleyen Başkan Bulut, “2016 yılını tarım açısından kara bir yıl olarak geçirdik ve 2017 yılı da tarım açısından iyi görünmüyor. Çiftçimiz kara kara düşünmeye başladı. Burada barajlarımız öne çıkıyor. Eğer 3 büyük barajımız bölge çiftçisinin hizmetine sunulmuş olsaydı, kuraklık bizim kaderimiz olmazdı. Adatepe, Karakuz, Kavaktepe Barajlarımız 60 yıl önce projesi yapılan barajlar. Şuana kadar yapılmış olsaydı, biz tarımcılar olarak daha fazla üretim yaparak ekonomiye daha fazla, gerek milli gelire ve kendi ekonomimize katkı sağlardık ve devletimize yük olmazdık. Tabii ki biz, gücümüz nispetinde üretime devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Pancar üreticisinin en büyük sorunlarından biri olarak gözüken polar oranı düşüklüğüyle ilgili de konuşan Başkan Bulut, bu durumdan sektörün tüm temsilcilerinin muzdarip olduğuna vurgu yaptı.

Bölgemizde ekilen pancarın şeker oranı 3 yıldır düşük geliyor

Şeker pancarındaki polar düşüklüğünün nedeninin laboratuar kaynaklı olup olmadığını anlamak için farklı yerlerde de ölçüm yaptırdıklarının bilgisini veren Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Türkiye’deki fabrikaların hepsinden düşük. Buna şimdiye kadar çözüm bulunamadı. Çiftçilerimiz ise bu durumun ölçümden ve laboratuardan kaynaklandığını öne sürüyor. Ama yok öyle bir şey. Çünkü biz numune aldık ve fabrikanın içerisindeki laboratuarda da ölçüm yaptırdık. Çok bir fark ortaya çıkmadı. Fabrikanın haberi olmadan dışarıdan seyyar ölçüm cihazı getirdik. Kuyruk, orta ve kafa kısmından ölçtürdük çok farklı sonuçlar çıktı. Kuyruk bölümü eksik çıkıyor, kafa bölümü daha eksik ve orta bölüm ise daha farklı çıkıyor. Vatandaşımız da aynı tohumu ekmiş, aynı tarla ve aynı römorktan gelen pancarlardan farklı sonuçlar alındığını belirtiyor. Pancar numunesi alınırken kullanılan bom, kafa kısmına geldiyse şeker oranı düşük, ortaya geldiyse yüksek, kuyruk tarafına geldiyse yine düşük. Genelde bir sıkıntı var. Fabrika müdürümüzle bu sorunu konuştuk. Fabrikamız da bundan muzdarip, çiftçimiz de muzdarip. Genel Müdürlük de muzdarip. Türkiye’de en polar oranı düşük yer Elbistan” dedi.

Sorunun tespitini yapacağız

Elbistan Şeker Fabrikası’nın polar düşüklüğünden dolayı hedeflenen rakamdan 7 bin ton daha az şeker ürettiğini anımsatan Başkan Bulut, bu sorunun kaynağının tespiti için bilimsel çalışma hazırlığında olduklarını söyledi.

Başkan Bulut, şöyle devam etti:

“Şeker düşüklüğünden fabrikanın bir faydası yok. Elbistan Şeker Fabrikası, bu sene 54 bin ton şeker üretmeyi hedeflerken şuanda 47 bin ton şeker elde ettik. Bu da 80 bin ton pancarın boşu boşuna işlendiği anlamına geliyor. 7 bin ton şekerin maddi karşılığı ise yaklaşık 10 milyon lira. Bu da büyük bir maliyet. Çiftçimiz haklı olarak sıkıntıda. Önümüzdeki günlerde fabrikamızın teknik elemanlarını, uzmanlarını ve üniversitelerden hocalarımızı çağırarak bu konuyu tartışacağız. Tohumda mı hata var, sıcaklık farkından mı kaynaklanıyor, hastalıktan mı kaynaklanıyor belirlemeye çalışacağız. Aşırı gübreden mi oluyor, tarlalarımız mı yoruldu bu soruların cevabını arayacağız. 1963 yılından beri pancar ekimi yapılıyor. Son zamanlarda çerezlik ayçiçeği ve mısır da ekiliyor. Mısır ve ayçiçeği tarlanın gıdasını alıyor. Üst üste ekim yapılırsa ileride hastalık çıkması kaçınılmaz. Salma su ile yağmurlama arasındaki farktan da kaynaklanan bir sorun olabilir. Yağmurlamada şeker oranı yüksek oluyor ama verim düşük. Salma sulamada da verim yüksek polar düşük. Bu seneyi göz önüne alırsak mantar hastalığı vardı. Aşırı sıcak oldu, yağmur yağmadı. 3 senedir çektiğimiz bu sıkıntıyı çözmek için elimizden geleni yapacağız. İnşallah bir çözüm bulunur.”

Terörün her türlüsünü lanetliyoruz

‘Ülkemize oynanan oyunların farkındayız’ diyen Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “2016 sadece tarımda değil, ülkemiz dünya Siyonistlerin onların maşaları teröristlerin, kapitalistlerin kıskacında. Siyonistler 2023’e 6 yıl kala yine çirkef yüzlerini göstermeye başladılar. Etrafımızda ateş çemberi oluşturarak, şehirlerimizde bomba patlattırarak bizi 2023 yılına ulaştırmamak için içindeki çirkinlikleri, çirkefliklerini, kinlerini kusuyorlar. Türk milleti Allah’ın izniyle bu ülkeyi korumaya ve böldürmemeye muktedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, terör ve ekonomi için seferberlik ilan etti. Bizim şu andaki genç nüfusumuz birçok devletlerin nüfusundan fazla. Teröre karşı Çanakkale ruhu ile mücadele hepimizi kapsıyor. Partili partisiz, Alevi’si, Sünni’si, Laz’ı, Kürt’ü, Türk’ü olarak bu terör örgütlerine karşı durmak, vatan borcu, bayrak borcu, mazlumlara karşı borcumuzdur. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz, yeter ki birlik olalım” açıklamalarında bulundu.

Ziraat Odası olarak birer maaşlarını devlete bağışlamaya hazır olduklarının da vurgusunu yapan Başkan Bulut, “Almanya, harpten çıktığında dönemin Alman Başbakanı vatandaşlarına; ‘Ey halkım; siz 10 saat çalışın 8 saat parası alın. 15 yılda ben bu ülkeyi süper güç yapacağım’ diyor. Alman halkı da aynısını yapıyor. 1963 yılında Almanya, dışarıdan işçi de alarak ülkesini süper güç yapıyorken biz ülkemizi Almanlar kadar sevmiyor muyuz? İnanıyorum ki biz ülkemizi canımızdan daha çok seviyoruz. Çünkü vatansız millet olmaz. Ziraat Odası olarak, meclis üyelerimiz ve çalışanlar olarak gerekirse bir maaşımızı ve daha fazlasını devletimize seve seve bağışlarız. İnanıyorum ki bu ülkenin her ferdi de işçisinden tut memuruna, işverenine kadar önce bir maaşını gerekiyorsa daha fazlasını namerde boyun eğdirmemek için verir” ifadelerini kullandı.