PwC Türkiye’den Afşin-Elbistan öngörüsü

Denetim, danışmanlık ve vergi hizmetleri şirketi PwC Türkiye, Afşin-Elbistan bölgesindeki enerji yatırımlarının 2017 yılı itibariyle hayata geçirileceği öngörüsünde bulundu.

Türkiye’de 2016 yılının son 6 ayında yerli kömür yatırımları ile ilgili çok önemli adımlar attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yerli kömürden elektrik enerjisi üretimi için başta Çayırhan olmak üzere Türkiye’nin diğer bölgelerdeki rezervleri ekonomiye kazandırmada kararlı. Yerli kömüre çok büyük önem verildiği bir dönemi yaşayan ülkemizde bu konudaki en büyük yatırım sahası olarak da Afşin-Elbistan bölgesi geliyor.

Türkiye’nin en büyük kömür rezervi bölgemizde bulunuyor. A ve B sektörlerine ek olarak C-D-E santralleri uzun süredir enerji sektörünün gündeminde. EÜAŞ, özellikle E sektörü için yoğun bir çalışma içerisinde. Uzakdoğu ve Arap ülkelerindeki dev enerji firmaları, Elbistan-Afşin bölgesindeki yatırımları yakından takip ediyor. Uluslararası birçok görüşmede de gündeme gelen 12 milyar Dolar bütçeli bu yatırımla 8000 MW kurulu gücü bulunan yeni santrallerin yapılması öngörülüyor. İlk başta Birleşik Arap Emirlikleri’nde faaliyet gösteren TAQA isimli firmanın ilgi gösterdiği ancak yatırıma dönüşmeden geri çekildiği projede somut adım atılmadı.

PwC Türkiye’nin her yıl çıkardığı Türkiye Enerji Sektöründeki Birleşme ve Satın Almalar Raporu’nun 2016 sonuçlarında da Afşin-Elbistan bölgesindeki enerji yatırımları gündeme geldi. Firma, Afşin-Elbistan bölgesi için son birkaç yıldır tahminlerde bulunuyor. 2015 yılı raporunda Afşin-Elbistan yatırımının, 2016’da başlamasını öngören PwC Türkiye, bu yıl dokuzuncusu hazırladığı raporda yabancı yatırımcıların Türkiye enerji piyasasına ilgisinin oldukça sınırlı kaldığını açıkladı.

PwC Türkiye, 2017 öngörülerini de kamuoyu ile şu şeklide paylaştı:

“2017 yılında birleşme ve satın alma ortamındaki iyileşmesinde, karar alıcı ve düzenleyici kurumların atacağı adımlara ek olarak, Türkiye ekonomisine olan güvenin tekrar yerine gelmesi de çok önemli bir rol oynayacaktır. Şu anda tahmin yürütmek zor olsa da, sırada bekleyen elektrik üretim santrali özelleştirmelerinin tamamlanması ve özel sektördeki muhtemel satış işlemleri, 2017 yılındaki birleşme ve satın alma rakamlarında önemli unsurlar olarak karşımıza çıkacaktır. HES’lere olan ilginin yine yerli yatırımcılarla sınırlı kalması beklenirken; gaz santrallerine olan yabancı ilgisinin de, bu santraller için planlanan kapasite mekanizmasının hayata geçirilmesi ve gaz tedarikindeki sıkıntıların giderilmesine bağlı olduğu düşünülmektedir.

Öte yandan, son bir kaç yılda yayınladığımız raporlarda olduğu gibi Afşin-Elbistan B ihalesine ilişkin beklentilerimiz 2017 senesi için de geçerliliğini korumaktadır. Çayırhan B Termik Santrali’nin inşaatı ve aynı bölgedeki kömür madeniyle birlikte işletilmesi için açık eksiltme usulüyle yapılacak ihale yönteminin diğer benzer varlıklar için de uygulanacağı belirtilmiştir. Büyük ölçekli güneş santrallerinin lisans ihaleleri de benzer bir modele tabidir. Bu nedenle her ne kadar bu raporda belirtilen “birleşme ve satın alma” tanımına uymasalar da, bu ihalelerin de 2017’de piyasada önemli bir hareketlilik yaratacağı düşünülmektedir.”



