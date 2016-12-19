Pancardaki polar oranı, mahkemelik oldu

Türkiye genelindeki şeker fabrikaları tarafından alınan pancarların polar (şeker) oranının 19-20 arasında çıkmasına rağmen, Elbistan Şeker Fabrikası’na teslim edilen şeker pancarının polar oranının 10 ila 16 arasında değişmesi üzerine tespit davası açan çiftçilerden Fatih Özcan, “Mahkeme kanalı ile alınan numunelerin polar oranı yüksek çıkar ise, Elbistan çiftçisinin milyonlarca liralık zararını kim karşılayacak?” diye sordu.

Elbistan’a bağlı Çatova Mahallesi’ndeki tarlasına şeker pancarı ektiğini belirten Özcan, tarladaki tüm pancarları söktürüp, ekskavatör yardımı ile harmanlayıp römorklarla şeker fabrikasına teslim ettiğinde, yapılan tahliller sonucunda şeker pancarı polar oranının 13 ila 17 çıkması üzerine şok oldu. Bunun üzerine avukatı aracılığı ile tespit davası açan Özcan, pancardaki polar oranının farklı bir fabrikada tespit edileceğini söyledi.

Kayseri ve Malatya’daki şeker pancarı polar oranlarının dahi Elbistan’dan yüksek çıktığını ifade eden Özcan, “Kayseri ile Malatya arasında yer alan Elbistan’da ise polar oranı her ne hikmet ise 10 ila 17 arasında çıkıyor. Bu konuda bir sorun olduğunu düşünüyorum” dedi.

Hükümetin açıkladığı şeker pancarı alım fiyatının 16 polara göre tespit edildiğini, her polar artışında çiftçinin ton başına fazladan 13 TL aldığını, aynı şekilde her polar düşüşünde ise 13 TL eksik aldığını dile getiren Özcan, “Çiftçimizin teslim ettiği pancarın polar oranı düşük çıktığı zaman edeceği zarar milyonları bulmayacak mı? Eğer polar oranı daha yüksek ve bu analizlerde yanlışlık varsa, bu zararı kim karşılayacak?” diye konuştu.

Mahkemeye başvurdu, numune alındı

Kuraklık nedeniyle ektiği buğdayların battığını, buna karşılık Çatova Mahallesindeki şeker pancarının veriminin ise iyi olduğunu dile getiren Özcan, fabrikaya teslim ettiği pancarların polar oranının düşük çıkması karşısında, tespit davası açmaya karar verdiğini kaydetti.

Elbistan Şeker Fabrikası’na pancar teslim eden tüm çiftçilerin polar oranının düşük çıkmasından dolayı şikâyetçi olduğunu ifade eden Özcan, şunları söyledi:

“Elbistan bölgesi çiftçilerindenim. 2016 sezonunda Çatova Mahallesinde pancar, Güblüce Mahallesi ve Türkbağları bölgesinde buğday yetiştirdim. Sezonun kurak geçmesi nedeniyle ekimini yaptığım yaklaşık 200 dekar buğday batmış, bin bir türlü zahmetle yetiştirip şeker fabrikasına teslim ettiğim pancarda polar ve fire sorunu nedeniyle düşük fiyatla alıcı buldu. Elbistan Şeker Fabrikasınca yapılan tahlillerdeki düşük şeker oranı ve fazla fire uygulaması karşısında Elbistan Asliye Mahkemesi’ne dava açtım. Bilirkişi nezaretiyle Elbistan Şeker Fabrikasının pancar silolarının ayrı ayrı alanlarından yaklaşık 50 adet pancar alındı. Alınan numune pancarlar, mahkeme tarafından farklı fabrikalara gönderilerek, polar oranlarının tespiti istenecek.”

Kendi imkânları ile yaptırdığı analizlerde Elbistan’daki şeker pancarının polar oranının 19-20 arasında çıktığını iddia eden Özcan, “Bizim ayrıca yaptırdığımız analizlerde 19-20 polar tespitlerini gördük. Şeker fabrikası ise aynı tarla ürünlerinde farklı zamanlarda 10 ila 16 polar arasında değişik analiz sonuçlarını fiyatlandırmada kullanmak üzere tayin etti. Kilosu 19 kuruş olan pancarım ortalama 15 kuruşa düştü. İlk önceleri aynı tarladan teslim ettiğim şeker oranlarındaki farklılığın nedenini normal sanıyor, öteden beri uygulamanın böyle olduğu, analiz sonuçlarını bu şekilde çıkmasının normal olduğunu düşünüyordum. Ancak, son üç traktörle teslim ettiğim 6 römork pancarı tarlanın yola yakın bölümüne istif ettirmiş, harmanlatmış, ekskavatör aracılığıyla yükletmiş, peş peşe şeker fabrikasına teslim etmiştim. Tüm pancarlar karıştırılıp aynı anda sunulmasına rağmen 13 ila 17 arası polar farklılığını görünce, sürekli de gündeme getirilen söylentilerin gerçek olduğuna karar verdim. Aynı anda sökülmüş, karıştırılmış, aynı anda farklı araçlarla peş peşe teslim edilmiş pancarların bu kadar büyük miktarda polar (şeker oranı) farklılığı vermesi ne akla, ne bilime, ne de tekniğe uygun bir sonuçtur. Zaten ülkemiz genelinde şeker oranı ortalama 19 olarak gerçekleşmekte olup, Elbistan Şeker Fabrikası ortalaması son 10 yılda 13 olarak tespit edilmiş, çiftçinin emeği; acemi, bilgi ve yetersiz kişilerce ve tekniğe uygun olmayan cihazlar nedeniyle zayi edildiğini düşünmekteyim” dedi.

Özcan, farklı şehirlerden gelen tüccarların Elbistan’dan şeker pancarı satın aldığını, nakliye ödemesine rağmen kâr ettiğini belirterek, “Kaldı ki; Yozgat bölgesinden gelip, Elbistan çiftçisinin ürettiği pancarı 19 kuruştan satın alıp Yozgat’ta bulunan şeker fabrikasına teslim eden tüccar, neye güvenerek bu ticarete girer. Bunu Elbistan kamuoyuna sunmak istiyorum” diyerek, açıklamasını tamamladı.



