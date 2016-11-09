Pancar taban fiyatı belli oldu

Elbistan’da binlerce üreticinin uzun bir süredir beklediği şeker pancarı taban fiyatı, 16 polar için ton başına 210 TL olarak belirlendi.

2016-2017 üretim yılı pancar taban fiyatını değerlendiren Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, geçtiğimiz yıla oranla fiyatı yüzde 10.5 artmasına rağmen bölgede yetiştirilen pancarların polar düşüklüğüne dikkat çekti.

Üreticilerin merakla beklediği şekerpancarı taban fiyatı Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklandı. Başbakan Yıldırım, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl 190 lira olan pancar fiyatının yüzde 10.5 artışla 210 liraya çıkarıldığını belirtti. Başbakan Yıldırım, “Pancar üreticilerine bir müjde vermek istiyorum. Şeker pancarının 2017 avans alım fiyatını ton başına 210 TL olarak belirledik hayırlı olsun. Geçen sene bu rakam 190 TL idi. Önemli ölçüde bir artış sağladık. Her zaman çiftçinin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Pancar fiyatına ilişkin olarak açıklama yapan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, şekerpancarının bölgede binlerce kişinin ekmek kapısı olduğuna işaret etti.

Bölge ekonomisine büyük katkı sağlayan sektörün merakla beklediği taban fiyatın ton başına 210 liraya çıkarılmasının önemli bir adım olduğunu belirten Başkan Bulut, “Elbistan Ovası’nda binlerce çiftçimiz, yıllardır pancara umut bağlıyor. Avansı, şekeri ve küspesi ile çiftçinin elinden tutan bu önemli ürünün ton başı fiyatı 210 lira olarak açıklandı. Bu rakam, bölgemizde dönüme 6-9 ton arası ürün elde eden çiftçimizin dönüm başına masraflar hariç bin 300 ila 2 bin liraya yakın bir gelir elde etmesi anlamına geliyor” dedi.

Belirlenen fiyatın 16 polar için geçerli olduğunu hatırlatan Başkan Bulut, Elbistan’da bu orana ulaşılmasının zor olduğunu belirterek, “Taban fiyattaki artışı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Tabii bu fiyat yüzde 16 polar için geçerli. Taban fiyattaki artış uzun süredir yüzde 16 polar oranı göz önüne alınarak açıklanıyor. Ancak Elbistan bölgesindeki şekerin polar ortalaması ise yüzde 15. Şuanda bu ortalamaya ulaşan pancar çok az. Polardaki 1 puanlık düşüş ton başına 13 lira daha az para almasına neden oluyor. Şuanki veriler ışığında Elbistan çiftçisi ton başına 180 ila 195 lira arasında bir para alabilir gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.

İlçe ekonomisine 40 milyon lira katkısı var

Elbistan Şeker Fabrikası 32. Alım Kampanyasında 70 bin dönümden fazla alandan getirilecek 415 bin ton pancardan, 54 bin ton şeker üretecek. Eylül ayında başlayan kampanya dönemi, 3. ayına girerken sadece Elbistan’daki arazilerde üretilen 200 bin tonun üzerindeki şekerpancarı fabrikada işlenecek. Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan taban fiyat göz önüne alındığında ise, ilçe ekonomisine getirisi yaklaşık 40 milyon lira olacak.