Pancar çiftçisine 40 milyon lira ödenecek

Elbistan Şeker Fabrikası; Elbistan, Afşin, Göksun ve Tufanbeyli merkezlerinde şeker pancarı ekimi yapan çiftçilerin kalan bakiyeleri olan 40 milyon 190 bin TL’nin ödemesini, 18-20 Şubat tarihleri arasında yapacak.

8 Eylül 2016 tarihinde çiftçiden şeker pancarı alımı ile başlayan 32. Kampanya Dönemi 110 gün sürdü. 2017 Ocak ayı başında tamamlanan kampanya dönemi nedeniyle, 2016 yılı ürününe karşılık çiftçilere bugüne kadar çeşitli isimler altında avans ödemeleri yapıldı.

Bakiye alacaklar ödenecek

18-20 Şubat tarihlerinde yapılması planlanan ödemeler kapsamında Elbistan çiftçisine 22 milyon 350 bin TL, Afşin çiftçisine 13 milyon 450 bin TL, Göksun çiftçisine 3 milyon 400 bin TL, Tufanbeyli çiftçisine ise 990 bin TL ödeme yapılacak. Yapılacak olan bakiye ödeme tutarı ise toplam 40 milyon 190 bin TL olacak.

Diğer yandan bugüne kadar ekim, sulama ve bakım gibi çeşitli isimlerle çiftçilere avans ödemesi yapılırken, Elbistan çiftçisinin avanslar ve bakiye alacağının toplamı 39 milyon 500 bin TL, Afşin çiftçisinin avanslar ve bakiye alacağının toplamı 24 milyon 800 bin TL, Göksun çiftçisinin avanslar ve bakiye alacağının toplamı 5 milyon 600 bin, Tufanbeyli çiftçisinin avanslar ve bakiye alacağının toplamı 1 milyon 600 bin TL’ye ulaşmış olacak. Elbistan, Afşin, Göksun ve Tufanbeyli merkezlerindeki çiftçilerin bugüne kadar ödenen avanslar ve bakiye alacaklarının toplamı 71 milyon 500 bin TL’yi bulacak.

Elbistan merkez, Afşin, Göksun ve Tufanbeyli bölgelerindeki 60 mahalle ve 2 bin 745 üretici ile üretim sözleşmesi yapılarak, 70 bin 800 dekar alanda pancar ekimi gerçekleştirildi.