Nefes Kredisinin üst limiti 150 bin TL oldu

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Mustafa Paksoy, oda üyelerinin finansman ihtiyacını karşılamak için başlatılan Nefes Kredisi uygulamasında, 100 bin TL olarak belirlenen kredi üst limitinde 50 bin TL’lik artış yapıldığını söyledi.

Paksoy, kredide üst limitin 150 bin liraya çıkarıldığını belirterek, “Üye esnaflarımız, Nisan ayı sonuna kadar bu krediden faydalanmak için başvuru yapabilirler” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ziraat Bankası ve Denizbank arasında imzalanan protokol çerçevesinde ülke genelindeki ticaret odası üyelerine yönelik olarak hayata geçirilen ‘Nefes Kredisi’ne başvurular devam ediyor.

Oluşturulan havuza 1 milyon TL aktaran Elbistan Ticaret Odası da (ETSO), üyelerine 10 milyon TL kredi kullandırma hakkı elde etti. Faiz oranları uygun tutulan Nefes Kredisi’nden faydalanmak isteyen oda üyesi çok sayıda esnaf, ETSO’ya başvuru yaptı. Nefes Kredisi’nin üst limiti, esnaflardan gelen talepler doğrultusunda ilk olarak 100 bin TL’ye yükseltildi. Yapılan görüşmeler ve istişarelerin ardından Nefes Kredisi’nde esnaflara daha çok finansman desteği sunabilmek için üst limit bir kez daha arttırılarak 150 bin TL’ye çıkarıldı. Oda üyeleri, 2 Mart 2017 tarihinden itibaren yıllık yüzde 9,90 faiz oranlı ve 150 bin TL üst limitli krediye başvurabilecek.

Nefes Kredisi’ndeki limit yükseltme kararına ilişkin olarak değerlendirme yapan Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, hedeflerinin üyelerinin finansman sorunlarına katkı sağlamak olduğunu belirterek, "KOBİ’lerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak hedefi ile TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu arasında bir protokol imzalandı. Ülkedeki tüm Oda ve Borsaların katıldığı bu kampanyaya biz de ETSO olarak 1 milyon TL katkı sunduk. Böylece KOBİ vasfına sahip üyelerimizin Ziraat Bankası ya da Denizbank’tan kullanabilecekleri toplamda 10 milyon TL’lik bir fon oluşturuldu. Kampanya kapsamında teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lerimize de Kredi Garanti Fonu’nun kefil olması imkânı sağlandı. Şimdi Elbistan için kredi üst limiti olarak belirlenen 100 bin TL'lik tutar da 150 bin TL'ye yükseltildi” dedi.

ETSO üyelerinin, ilçe ekonomisinin bel kemiği olduğunu kaydeden Başkan Paksoy, “Kredinin teminatı yüzde 85 oranında Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile kalan yüzde 15'lik kısım ise ilgili bankanın mevcut kredi teamülleri çerçevesinde şekillenecek. Kredi kullanmak isteyen üyelerimiz odamızdan aldıkları faaliyet belgesi ile Denizbank ve Ziraat Bankası şubelerine başvurabilecekler. Şuana kadar çok sayıda esnafımız bu imkândan yararlandı. 10 milyon TL kredi limitimiz var. Nefes Kredisinin, ilçemiz ekonomisinin bel kemiği olan esnaflarımızın işlerinde yaşadığı durgunluğun ve finansmana ulaşma noktasındaki zorluğun önüne geçeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.