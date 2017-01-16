Nefes kredisinin üst limiti 100 bin liraya yükseltildi

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Mustafa Paksoy, oda üyelerinin finansman ihtiyacını karşılamak için başlatılan Nefes Kredisi uygulamasında kredi üst limitinin 50 bin liradan 100 bin liraya çıkarıldığını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ziraat Bankası ve Denizbank arasında imzalanan protokol çerçevesinde ülke genelindeki ticaret odası üyelerine yönelik olarak hayata geçirilen ‘Nefes Kredisi’ne başvurular devam ediyor.

Oluşturulan havuza 1 milyon TL aktaran Elbistan Ticaret Odası da (ETSO) üyelerine 10 milyon TL kredi kullandırma hakkı elde etti. Faiz oranları uygun tutulan Nefes Kredisi’nden faydalanmak isteyen oda üyesi çok sayıda esnaf, ETSO’ya başvuru yaptı. Nefes Kredisi’nin Elbistan’daki üst limiti de 50 bin lira olarak belirlendi. Yaklaşık bir aydır devam eden Nefes Kredisi uygulamasında, esnafların limitin yükseltilmesi noktasındaki taleplerini değerlendiren Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), kredinin üst limitini 50 bin liradan 100 bin TL’ye çıkarma kararı aldı.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen ‘Nefes Kredisi’ kampanyasına ETSO olarak oluşturulan ortak havuza, öz kaynaklarımızdan 1 milyon lira aktararak biz de dahil olmuştuk. Yaklaşık 1 aydır da bu kredi imkânından yararlanmak isteyen üyelerimize gerekli olan faaliyet belgesini veriyoruz. Geçtiğimiz bu süre içerisinde yıllık yüzde 9.90 faizle 12 ay vade üzerinden ve aylık eşit taksitler halinde kullandırılacak bu kredinin limitin yükseltilmesine ilişkin talepler aldık. Yaptığımız istişareler noktasında limitin 2 katına çıkarılmasını karara bağladık. Kredi talebinde bulunan üyelerimiz, 100 bin liraya kadar finansman sağlayabilecek” dedi.

Nefes Kredisi’nin özellikle kış aylarında finansman bulmakta zorlanan esnafları rahatlatacağına inandıklarını ifade eden Başkan Paksoy, “Kredinin teminatı yüzde 85 oranında Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile kalan yüzde 15'lik kısım ise ilgili bankanın mevcut kredi teamülleri çerçevesinde şekillenecek. Kredi kullanmak isteyen üyelerimiz odamızdan aldıkları faaliyet belgesi ile Denizbank ve Ziraat Bankası şubelerine başvurabilecekler. Şuana kadar çok sayıda esnafımız bu imkândan yararlandı. 10 milyon TL kredi limitimiz var. Üye başına kredi üst limiti de 100 bin lira oldu. Nefes Kredisinin, ilçemizde yaşanan ekonomik durgunluğu bir nebze olsun hafifleteceğini ve üyelerinin en büyük sıkıntılarının başında gelen finansmana ulaşımını kolaylaştıracağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.