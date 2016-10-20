Mikrokredi ile kendi işini kurdu

Elbistan’da mikrokredi imkanlarından faydalanan 2 çocuk annesi Kudret Böke, kendi işinin patronu oldu. Börek, sıkma ve ev yemeklerinin satıldığı bir kahvaltı salonu açan Böke, 1000 lira ile başladığı mikrokredi ile hayatının değiştiğini söyledi.

Mikrokredi projesinin özellikle bayan girişimcilere sunduğu maddi destekle iş dünyasında yer alan kadınlara bir yenisi daha eklendi. Çok cüzi rakamlarla kısıtlı imkanlar içinde ev ekonomilerine destek olmaya çalışan kadınlardan biri olan 43 yaşındaki Kudret Böke, 1000 lira ile başladığı mikrokredi desteği sayesinde 2,5 yılda kendi işini kurdu.

Elbistan’da yaşayan 2 çocuklu ev hanımı Kudret Böke, ev ekonomisine katkı sunmak istedi. Arayış içerisine giren Böke, yaklaşık 2,5 yıl önce komşuları ve arkadaşları sayesinde Elbistan Turgay Ciner Mikrokredi Şubesi’nin sunduğu desteği öğrendi. Hiç vakit kaybetmeden mikrokredi için başvuru yapan Böke’ye, aldığı eğitimin ardından 1000 lira mikrokredi desteği verildi. Böke, mikrokredi taksitlerini 2,5 yıl boyunca aksatmadan ödedi. Aradan geçen süre içerisinde kendi mutfağındaki tecrübesini kullanarak işyeri açmaya karar veren Böke, Turgay Ciner Mikrokredi Şubesi ile fikrini paylaştı. Böke’nin talebi doğrultusunda mikrokredi limiti 2 bin 500 TL’ye yükseltildi. Bu desteğin üzerine bir miktar da kendi ekleyen Böke, Ahmet Karacabey Caddesi’nde ‘Börekcimm’ ismini verdiği kahvaltı salonu açtı. Sac böreği, mantı, sıkma, içli köfte ve yufka satılan işyeri, kısa sürede çevredeki esnafların ve vatandaşların uğrak mekanı haline geldi.

Ev hanımlığından patronluğa uzanan 2,5 yıllık macerasını anlatan Kudret Böke, “Ev hanımıyken arkadaşlarım ve komşularım bana mikrokrediden bahsettiler. Hiç vakit kaybetmeden gidip Turgay Ciner Mikrokredi Şubesi’ne başvurdum. Bana eğitim verdiler ve kısa süre sonra da kredim çıktı. 1000 lira kredi aldım. İlk zamanlar ufak çaplı ürün satışları yaptım. Sonradan da kendi işimi kurmaya karar verdim. Daha önceden kahvaltı salonu işletmiştim. Turgay Ciner Mikrokredi Elbistan Şubesi’ne gittim. İş kurmak istediğimi anlattım. Sağ olsun Şube Müdürü Fatma Yekteuşakları Hanım bu fikrimi hemen hayata geçirmem için elinden geleni yaptı. 2 bin 500 lira mikrokredi aldım. Bir miktar da kendi birikimimi katarak bu işyerini kiraladım. Şimdi kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyor ve ev ekonomime katkı sunabiliyorum” dedi.