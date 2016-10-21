Mazot desteği, çiftçiyi sevindirdi

Başbakan Binali Yıldırım'ın, "Milli Tarım Projesi" çerçevesinde çiftçinin kullandığı mazotun yüzde 50’sinin devlet tarafından karşılanacağını açıklaması, üreticiyi sevindirdi.

Mazota verilecek desteğin artmasının ülke tarımının geleceği için önemli bir adım olduğunu belirten Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Uzun yıllardır dile getirdiğimiz bu sorunun çözümünde nihayet bir ışık göründü” diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım’ın tanıttığı Milli Tarım Projesi'nde yer alan tarım desteklemeleri, çiftçi için sevinç kaynağı oldu. Başbakan Yıldırım, milyonlarca kişiyi ilgilendiren Milli Tarım Projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, tarımdaki destekleme sistemini değiştireceklerini kaydetmişti. Tarım desteklerinin yılda 1 kere yerine 2 kez yapılacağını belirten Başbakan Yıldırım, “İlk destek Nisan-Mayıs'ta olacak. İkinci destek Eylül-Ekim'de olacak. Hiç olmazsa aldığınız paranın hayrını görelim" açıklamasını yapmıştı.

Başbakan Yıldırım’ın mazota yapılan teşvikle ilgili de, “Gübre en fazla tarımda maliyeti arttıran unsur ikincisi ne mazot. Gübre'de yüzde 23 indirim sağlandı. Mazotta şimdi bir karar verdik. Çiftçinin kullandığı mazotun yarısı kendisinden yarısı bizden bol bol ekin. Allah bin bereket versin. Hayırlı uğurlu olsun. Yüz liralık mazot mu koydun motorunun deposuna 50 lirasını vereceksin. 50 lirasını da Faruk Efendi'den alacaksın. Fena biri iş değil mi? Türkiye sevdalısı çiftçilere sesleniyorum, basmadık yer, ekmedik toprak kalmasın. Önümüzdeki yıl bol bol ekin. Endişe etmeyin” cümleleri ile müjde vermişti.

Başbakan Binali Yıldırım’ın çiftçi için can suyu olmasına kesin gözüyle bakılan bu açıklamalarını değerlendiren Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, girdi maliyetleri düşen çiftçinin tarlasına ve ektiği ürününe gözü gibi bakmasını sağlayacağını ifade etti.

Çiftçinin özellikle mazot noktasında desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten Başkan Bulut, “Mazot, çiftçinin en önemli gider kalemi. Bugün litre fiyatı 4 lira olmuş. Çiftçinin belini büken şey mazotun fiyatı. Mart-Nisan ayında traktörünün marşına basan çiftçimiz, neredeyse kontak kapatmadan 12. aya kadar çalışıyor. Bu mazotu, lüks için değil; üretmek, ekmeğini kazanmak için kullanıyor. Yıl sonunda da zaten düşük olan kazancının büyük bölümünü mazot gideri olarak ayırmak zorunda kalıyor. Mazota daha az para ödemek için çare arayan çiftçimiz, bu kez de verim kaybı ile karşılaşıyor. Kullansa bir dert, kullanmasa bir dert. Yıllardır, çiftçimizin bu çilesinin bitmesini istiyoruz. Her platformda çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV alınmamasını istiyoruz. Sonunda Sayın Başbakan’ın açıklamaları, bizim sesimizin duyulduğu anlamına geliyor. Uzun yıllardır dile getirdiğimiz bu sorunun çözümünde nihayet bir ışık göründü” değerlendirmesini yaptı.

Çiftçilerin 1 dekar arazi için kullandığı mazotun aşağı yukarı belli olduğunun altını çizen Başkan Bulut, “Çiftçilerimizin ektiği ürüne göre kullanacağı mazot hemen hemen bellidir. Tarım Bakanlığı'nın belirlemelerine göre Türkiye genelinde 1 dekar arazide ekim dikim, hasat yapılırken ortalama 8 litre mazot kullanılıyor. Dönüm başına mazot parası olarak çiftçinin cebinden çıkan para ortalama 32 TL. Mazotun şekerpancarı maliyetindeki payı yüzde 18, ayçiçeğinde ve yüzde 17, arpada, mısırda ve buğdayda yüzde 12 dolayında. Sayın Başbakan’ın açıklamalarına göre çiftçinin kullandığı mazotun yarısı destek olarak verilecek. Bu destek de ÇKS’de yer alan ürün bilgilerine göre yapılabilir. 100 dönüm arazisi olan bir çiftçi, sezon boyunca 400 litre mazot kullanıyorsa bunun yarı fiyatı tekrar çiftçiye ödenebilir. Ama burada en mantıklı çözümün çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV alınmaması. Tabi hükümet yetkilileri, bu uygulamayı hayata geçirmedi.

Gelinen noktada çiftçiye verilen her türlü destek ülke ekonomisine katkıdır. Biz, desteklerin artmasından yanayız. Avrupa ile dünya ile rekabet edebilmemiz için bu şart. Çiftçi, girdisini ucuza mal ederse üretimi de fazla olur. Gübreyi ucuz alır, mazotu ucuz alırsa daha iyi ürün almak için çalışır. Bu yıl cebimden ne kadar gidecek diye düşünmez. Mazota ve gübreye ayırdığı bütçeyi modern ekipman alarak değerlendirebilir. Bu da ekonomi çarklarının dönmesine katkı sunar. 80 milyon nüfusu ve milyonlarca turisti besleyen çiftçi kesimi, insanı için üretmeye, tarlasını ekmeye devam eder” görüşlerini aktardı.