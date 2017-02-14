KOSGEB’ten sıfır faizli 50 bin lira kredi için ikinci fırsat

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Mustafa Paksoy, KOSGEB’in 50 bin lira limitli ve sıfır faizli kredisinden yararlanamayan ve gerekli şartları taşıyan KOBİ’lerin tekrar başvuru yapmalarına gerek kalmaksızın önceki başvurularının geçerli sayılacağını söyledi.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, KOSGEB’in sıfır faizli 50 Bin TL’lik kredi başvurularında başlatılan yeni süreçle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Yeni başvuruların 20 Şubat 2017 tarihine kadar yapılabileceğini belirten ETSO Başkanı Mustafa Paksoy, krediden yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkârların öncelikle 'sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr' adresinden, vergi numarası (gerçek kişi statüsündeki işletmeler için T.C. Kimlik Numarası) ve işe başlama tarihi (vergi levhasında yer alan) ile giriş yaparak başvuru için gerekli bilgileri doldurmalarını isteyerek, "Başvuru sürecindeki bildirimlerin etkin olarak yapılabilmesi için işletme yetkilisine ait SMS ve/veya e-posta bilgilerinin belirtilmesi büyük önem taşımaktadır. Yapılacak değerlendirmede resmi veriler kullanılacağından, KOBİ bilgi beyannamesi eksik/hatalı olan işletmelerin gerekli düzeltmeleri yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, programa başvuru yapmış sayılacak ve başvuru yapacak işletmelerin 2015 yılı KOBİ bilgi beyannameleri ilgili uygulama birimleri tarafından kontrol edilecek ve eksik/hatalı olanların resmi verilerle uyumlu hale getirilmesi sağlanacaktır" bilgilerini aktardı.

Faizsiz olarak sunulan bu krediye küçük esnaf ve sanatkârların daha çok ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Paksoy, “2016 yılı KOSGEB sıfır faizli işletme kredisi desteğine başvuruda bulunmuş ve kredi kullanmış olanlar başvuru yapamayacaktır. Ayrıca 2016 sıfır faizli işletme kredisi desteğine başvuru yapıp kredisi onaylanmayanların başvuruları geçerli sayılacağından yeni başvuru yapmalarına gerek kalmayacaktır. 14.12.2015 tarih ve 2015/8297 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile esnaf sanatkârlara kullandırılan 30 bin TL faizsiz krediden yararlanan esnaf sanatkârlar bu programdan yararlanamayacaktır” dedi.

Başkan Paksoy, “Bu çerçevede, KOSGEB tarafından KOSGEB veri tabanına kayıtlı, güncel KOBİ Beyannamesi onaylı ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan KOBİ’lere, yine aynı şekilde 50 bin TL üst limitli, 12 ay ödemesiz, geri kalanı 3 ayda bir eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay vadeli KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği verilecektir. Ayrıca, teminat sıkıntısı çeken işletmelere Kredi Garanti Fonu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliklerinin de taraf olacağı ve böylelikle bankaların teminat ve kefalet konusunda daha olumlu değerlendirme yapacak. 27 Şubat 2017 tarihinden itibaren de kredi faiz desteğine hak kazanan işletmelere SMS ve bilgilendirme e-postası gönderilecek. 2016 yılı sonunda başlatılan ilk kredi tahsislerinden ülke genelinde 15 bin KOBİ yararlanabilmişti. Elbistan’ımızda da ayrılan kota sayısının düşüklüğü nedeniyle kredi kullanan esnaf sayımız oldukça azdı. Yeni başvuru süreci ile bu sayının artacağına inanıyoruz. Bu önemli desteğin, finansman sıkıntısı çeken esnaflarımıza büyük faydası olacağını düşünüyoruz. Bu destekten ve fırsattan yararlanmak isteyen esnaflarımız başvurularını son gün olan 20 Şubat’tan önce tamamlamaya gayret etsinler” ifadelerini kullandı.