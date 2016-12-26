KOSGEB’den faizsiz kredi alacak KOBİ’ler belli oldu

KOSGEB tarafından kullandırılacak olan 50 bin TL faizsiz kredi imkânından yararlanmak amacıyla başvuruda bulunanların meraklı bekleyişi sona erdi.

Elbistan’da 1000’den fazla KOBİ’nin başvuruda bulunduğu faizsiz kredi ile ilgili sonuçlar, ‘http://sifirfaiz.kosgeb.gov.tr/’ adresinden öğrenebiliyor.

Ödeme sıkıntısı içindeki KOBİ’lere sermaye desteği sağlamak için yeni bir destek programı açan KOSGEB, 50 bin TL’lik kredi faiz desteği uygulamasının başvuruları, 21 Aralık 2016 tarihi itibariyle sona erdi. 12 ay ödeme yapmadan toplamda 36 ayda geri ödemenin öngörüldüğü programdan faydalanmak isteyen KOBİ’ler, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) yolunu tuttu.

Kısa sürede Elbistan’dan bu kredi imkânından yararlanmak için 1000’den fazla esnaf başvuruda bulundu. Başvuruda bulanan işletmelerin sıralaması, yazılımla otomatik yapıldı. Her il için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre il kotası belirlendi. İşletmeler, ölçeklerine göre 'mikro, küçük ve orta' olarak sıralandı. Puanlama kriterlerine göre, üretime ve istihdama katkı sağlayan işletmelere öncelik verilecek. Elbistan’da ise yaklaşık 50 KOBİ’nin bu imkândan yararlanabileceği bildirilirken

KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Kredi Faiz Desteği başvuru sonuçları açıklanır açıklanmaz sorgulamalar, ‘http://sifirfaiz.kosgeb.gov.tr/ adresinden yapılabilecek. KOSGEB'in 50 bin liralık faizsiz kredi desteği, 12 ayı ödemesiz, geri kalanı 3'er aylık taksitler halinde ödemeli ve toplam 36 ay vadeli olacak. Rekor oranda başvuru gelen destek programından yararlanma hakkını kazananlara, ödemeler, 2016 yılı bitmeden yapılacak. Ödemeler, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Finansbank ve Yapı Kredi Bankası ile Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yapılacak.