KOSGEB faizsiz kredi sonuçları 27 Şubat’ta açıklanacak

Elbistan’da 2 bine yakın KOBİ ve esnafın başvuruda bulunduğu faizsiz 50 bin lira limitli KOSGEB kredisinin sonuçları, 27 Şubat’ta açıklanacak.

Ülkemizde, yakın coğrafyamızda ve dünyada son dönemde yaşanan olaylar, iç ve dış kaynaklı gelişmeler nedeniyle esnafların ve KOBİ’lerin desteklenmesi amacıyla 2016 yılı Aralık ayı içerisinde tanınan faizsiz KOSGEB kredisi, ülke genelinde olduğu gibi Elbistan’da da esnaflar arasında büyük heyecana neden olmuştu. Ödeme sıkıntısı içindeki KOBİ’lere sermaye desteği sağlamak için açılan ve 250 bin kişinin yararlanması beklenen yeni bir destek programına başvurular 20 Şubat 2017 itibariyle sona erdi.

2016 yılı sonlarındaki ilk destek programından ülke genelinde 15 bin KOBİ yararlanabilmişti. Elbistan’da da ayrılan kotanın düşüklüğü nedeniyle kredi kullanan esnaf sayısı oldukça sınırlı kaldı. Yeni destek paketinde kotaların artması, Elbistan esnafını da umutlandırdı. 2016 yılındaki programa ek olarak yaklaşık 800 kişinin daha ikinci destek paketinden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunduğu öğrenildi. Böylece sadece Elbistan ve bölgeden yapılan başvuru sayısı 2 bine yaklaştı. Başvuru yapan KOBİ’ler, illere ayrılan kotalar çerçevesinde kredi kullanma hakkına sahip olacak. Hangi esnafın kredi kullanacağı belirlenirken bu defa, çalışan sayısı ve net satış hasılatı en az olandan başlanacak. En az işçi çalıştırana, en az geliri olana öncelik verilecek. Destek paketinden 250 bin esnaf faydalanacak. Destek miktarı ise 10 milyar TL’nin üzerinde olacak. 50 bin lira üst limitli faizsiz kredinin ilk 12 ay ödemesiz, kalanı ise üçer aylık eşit taksitler halinde ödenebilecek. Kredinin toplam vadesi ise 36 ay olacak.

Bankalarla yapılacak protokole Kredi Garanti Fonu AŞ ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği de taraf olacak. Protokol yapılan bankalar, teminat ve kefalet konusunda daha olumlu değerlendirme yapacaklar. Bir önceki programa başvuran ama destekten yararlanamayan yaklaşık 230 bin KOBİ’den gerekli şartları taşıyanlar bu destekten faydalanabilecek. Başvuru yapan tüm işletmeler güvenlik soruşturmasından geçirilecek. Güvenlik soruşturmasında sorun çıkmayanlar, çalışan sayısı ve net satış hasılatı daha az olandan başlayarak sıralanacak. Mikro işletmeler, yani yıllık net satış hasılatı 1 milyon liranın altında olan ve 10 kişiden az çalışan sayısı olan işletmeler destekten öncelikli olarak yararlanacaklar.

27 Şubat 2017 tarihinden itibaren kredi faiz desteğine hak kazanan işletmeler belli olmaya başlayacak. Hak kazanan işletmelere SMS ve bilgilendirme e-postası gönderilecek. Bu aşamadan sonra belirlenen işletmeler bankalara başvurarak, kredi işlemlerini başlatabilecekler.



