Kömür sahaları, en ucuz elektriği üretene verilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yerli kömür yatırımlarına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, “Yatırımcıya ÇED, kamulaştırma gibi bütün izinleri biz alacağız, kömür sahası karşılığında en ucuz elektriği kim üretecekse ihaleyi o firma alacak” diye konuştu.

Türkiye’nin enerji yatırımlarının en önemli gündem maddesi olan yerli kömürle ilgili devletin en üst düzey isimlerinden açıklamalar peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ithal kömür işini kapattık demesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da yerli kömür yatırımlarında izlenecek rotayı anlattı.

Bakan Albayrak, 7 milyar tonluk linyit kömürü rezervini değerlendireceklerini kaydederek, bunun yönetiminin de açık eksiltme ihaleleri olarak belirlendiğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Enerji Bakanlığının 2017 Bütçesi hakkında milletvekillerine bilgi verdi. Bakan Albayrak, 15 Temmuz darbe girişimini kınayarak sözlerine başladı. Son 14 yılda Türkiye’de önemli ekonomik atılımların gerekleştirildiğini belirten Albayrak, 2003-2015 döneminde Türkiye’nin ortalama yüzde 4.7 ve birincil enerji arzının ise oralara yüzde 4.1 büyüdüğünü ifade etti. Bakan Albayrak, "Enerji alanındaki bu büyümenin önümüzdeki 10 yılda kurul gücümüze 50 bin megavat(MW) daha ilave kurulu güç kapatsın eklememiz gerektiğini belirtmek istiyorum. Enerjide hızla yükselen yenilenebilir teknolojiler, dünyanın elektrik üretiminde başvurduğu be gün geçtikçe geliştiği nükleer enerji alanında artan emanet, hammadde fiyatlarında olan değişiklikler, petrol ağırlıklı küresel enerji politikalarına geçiş, petrol fiyatlarında yaşanan önemli gelişmeler, LNG teknolojilerinin yükselişi ve bu alandaki maliyet düşüşleri, enerji sektörünün ne kadar dinamik olduğunu ve çok fazla değişkeni dikkate alarak stratejilerimizi geliştirmemiz gerektiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Enerji stratejileri kapsamında titiz çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Albayrak, "Yeni dönemde stratejimizi iki ana kolon üzerinde inşa ediyoruz. Elektrik ve doğalgaz alanında arz güvenliğimizi bu alandaki maliyetleri de düşürmeyi hedefleyerek, stratejimizin birinci temelini oluşturuyoruz. Diğer temelini ise başta yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere, enerjinin her alanı da kullanılan ileri teknolojileri ülkemize kazandırma hedefi olarak belirliyoruz. Bu kapsamda özellikle yenilenebilir enerji alanında teknoloji transferi, AR-GE yatırımı ve yerli üretimi önceleyen yeni bir ihale modeli geçtik" şeklinde konuştu.

Bakan Albayrak, yerli kömüre ilişkin olarak, "Yaptığımız yasal düzenleme ile yatırımcıya ÇED, kamulaştırma vb. bütün izinleri biz alacağız, kömür sahası karşılığında en ucuz elektriği kim üretecekse ihaleyi o firma alacak. Bu şekilde 7 milyar ton’a yakın linyit rezervlerimizi değerlendireceğiz. Bu kapsamda, Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Çayırhan mevkiinde bulunan Kömür Rezerv Alanı ve Enerji Üretim Alanının, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından açık eksiltme yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin olarak, ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi 21 Kasım 2016 olarak belirlenmiştir. Bundan sonra özelleştirilecek kömür sahaları için de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından benzer bir yol izlenmesi düşünülmektedir. Yerli kömürden elektrik üretilmesini destekleme çalışmaları kapsamında Bakanlar Kurulu kararınca yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerinden 2016 yılı sonuna kadar yaklaşık 6,4 milyar kilovat saat elektrik enerjisi alımına başlanmıştır" ifadelerini kullandı.



