Kipaş, 1,5 milyar liralık yatırım kararı aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yatırım seferberliği çağrısına Kahramanmaraş’tan ses geldi. Kipaş Holding kağıt sektörü ve kısmen de tekstilde yaklaşık 1,5 milyar liralık yatırım yapacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işadamlarına yaptığı yatırım seferberliği çağrısı, karşılık buldu. Türkiye ekonomisinin büyük şirketleri arasında bulanan Kipaş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Öksüz, 2017’ye ilişkin yatırım planını açıkladı.

Türkiye’ye ve ekonomisine yönelik saldırılara en güzel karşılığı vermek amacıyla işçisinden patronuna devletle el ele ilerleyen dev şirketler, 2017’de sanayiden enerjiye pek çok sektörde milyarlarca liralık yatırımlara hazırlanıyor.

Kipaş Holding de 2017 yılında yatırımlarına hız verecek. Türkiye’nin en fazla büyüyen şirketleri arasında grup şirketlerinin bulunduğunu, bugüne kadar, tekstil, çimento, kağıt ve bir çok sektörde yatırımlarla büyümeye katkı sağladıklarını hatırlatan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Öksüz, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yatırımlarımızı daha da hızlandırdık. Üretim yaptığımız sektörlerin modernizasyonunun yanında, Türkiye’ye yeni bir kağıt fabrikası daha kazandıracağız. Bu yatırımla, yeni ve büyük ölçekli bir kağıt üretim tesisi kurmuş olacağız. Tekstil üretiminde hem kapasite artışı, hem de modernizasyon yatırımlarımız da olacak. 2017 yılı için toplam 1,5 milyar liralık yatırım öngörüyoruz. Bizler, dün olduğu gibi, bugün ve yarın da devletimize güvenmeye, ülkemize yatırım yapmaya devam edeceğiz.”