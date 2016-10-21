Kadın Eğitim Merkezleri Projesi’nin imzası atıldı

Elbistan Ticaret Odası’nın (ETSO) AB destekli olarak ilçedeki dezavantajlı bölgelerde yaşayan 300 kadının meslek sahibi olmaları için hazırladığı, Kadın Eğitim Merkezleri Projesi’nin imzası, törenle atıldı.

Proje ile geçmişte özellikle köylerde önemli bir geçim kaynağı olan halıcılık, açılacak tezgâhlarla yeniden canlandırılacak. Proje kapsamındaki 300 kadın, ilmek ilmek dokuyacakları halılar başta olmak üzere diğer birçok alanda da kurs görüp meslek sahibi olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi tarafından 2014 yılında açılan Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı’na Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası, Kadın Eğitim Merkezleri Projesi ile başvuruda bulundu.

2 bin 245 proje başvurusunun yapıldığı çağrı döneminde 145 projeye destek verildi. Kabul edilen proje başvurularının arasında yer alan ETSO’nun projesinin imzası, bakanlık yetkilileri ile Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy tarafından Ankara’da atıldı.

Ankara Meyra Palace Hotel’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun katılımları ile gerçekleşen imza törenine; Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Canpolat katıldı.

İmza töreni öncesinde bir konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, dünyanın bugün geldiği sürece bakıldığında her gün belki binlerce insanın dezavantajlı pozisyona taşındığını kaydederek, "Yaşadığımız süreçte baktığınız zaman bugün Türkiye olarak 3 milyon Suriyeli misafirimiz var. 3 milyon insanın bizzat kendisi, bizzat çocukları, bizzat aileleri dezavantajlı konumda. Bugün hemen hemen dünyanın ve bölgemizin her noktasında farklı farklı gruplar, farklı farklı ırklar, mezhepler çatıştırılarak insanlığın dezavantajlı süreçlere taşındığı bir dünyayı yaşıyoruz. Bir taraftan insan hakları diyoruz. Bir taraftan demokrasi diyoruz. Bir taraftan hukuk diyoruz. Baktığımız zaman demokrasi diyen, hukuk diyen, insan hakları diyen bir üst yönetim anlayışını dezavantajlıları ürettiği ve çoğalttığı bir dünyayı yaşıyoruz. Esasında yönetici vicdanını kanatması gereken bir dönemi yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Müezzinoğlu, “İnsanı yaşatabiliyorsak devlet değerlidir. İnsanlığı yüceltebiliyorsak, insanlığı yüceltebilenler değerli ve anlamlıdır” ifadelerine yer vererek, “Ne yazık ki bugün insanlığı çatıştırarak, ayrıştırarak belki yeraltı zenginlikleri, belki farklı stratejiler dolayısıyla insanlığın vicdanını kanatan süreçleri de hep beraber yaşıyoruz” diye konuştu.

Elbistan Ticaret ve Sanayi (ETSO) Başkanı Mustafa Paksoy ise, ilçe adına önemli bir imzayı atmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlçedeki dezavantajlı bölgelerde yaşayan 300 kadının meslek sahibi olmaları için hazırladıkları Kadın Eğitim Merkezleri Projesi’nin 220 bin Euroluk bütçesi bulunduğunu kaydeden Başkan Paksoy, “Bu bütçe, merkez bünyesinde oluşturulacak atölyelerde halıcılık, iğne oyacılığı, dikiş-nakış ve sim sırma gibi meslek dallarında eğitim verildiği merkezler için harcanacak. Projenin tamamlanmasının ardından yaklaşık 300 kadın, el emeği göz nuru ile üretecekleri ürünlerini satıp, hem aile hem de ilçe ekonomisine katkı sunacak. Bu projeyi hazırlamaktan ve imzasını da atmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Başkan Paksoy, “Tabii kurulacak en önemli atölyelerin başında halıcılık geliyor. İlçemiz, bu alanda çok önemli bir hafızaya sahip. Geçmişte özellikle köylerde yapılan el dokuması halıcılık, modern tezgâhlarda yeniden hayata geçebilir. Aynı zamanda projeye dahil olan kadınlara dikiş-nakış, sim sırma, iğne oyacılığı gibi dallarda kurslar ve eğitimler verilecek. Kadınlar, ilmek ilmek dokuyarak meslek sahibi olacak. Bundan sonraki süreçte projenin hayata geçmesi için hazırlıklarımıza başlayacağız. Kadın Eğitim Merkezleri’nin oluşturulması noktasında girişimlerimiz zaman kaybetmeden atılacak. Kadınların önce eğitim, ardından da bir gelir kaynağı elde edebilecekleri, el işi göz nuru emeklerini ekonomiye döndürdükleri bir model sunacağız. 300 kişiyle başlayacağımız bu projede, eğitim alan hemen her kadının iş hayatına atılması ile sayısının daha çok artabileceği bir sektör ve istihdam oluşturabilir. Bu projenin kazananı önce kadınlar, sonra ilçemiz olur inşallah. Hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.



