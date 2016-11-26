İndirimli şeker satışı için son gün 2 Aralık

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait tüm şeker fabrikalarında başlatılan indirimli şeker satışları, 2 Aralık 2016’da sona eriyor.

Elbistan Şeker Fabrikası’nın da dahil olduğu peşin satışlar için şekerin kilogram fiyatı 2,60 TL+KDV olarak belirlendi. İndirimli satışlardan sonra ise bu rakam 2,68 TL olarak uygulanacak.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin indirimli şeker satışlarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“23 Kasım 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulamaya konulan, KDV hariç TL/ Kg 2,60 fiyatlı peşin şeker satışlarına tüm fabrikalarımızda 2 Aralık 2016 tarihi akşamında son verilecektir. Peşin şeker satışlarına 5 Aralık 2016 tarihinden itibaren KDV hariç TL/Kg 2,68 fiyattan devam edilecektir.

Ayrıca; Çorum, Ereğli, Ilgın, Kırşehir ve Yozgat Fabrikalarında şeker bedelinin peşin yatırılması kaydıyla toptan fatura kesilmesi uygulamasına da 2 Aralık 2016 tarihi akşamı itibariyle son verilecektir. Bu uygulamaya göre şekerin satılması halinde, ambarda muhafaza süresi fatura kesim tarihinden itibaren Çorum Fabrikasında 20 iş günü, Ereğli Fabrikasında 30 iş günü, Ilgın Fabrikasında 25 iş günü, Kırşehir Fabrikasında 40 iş günü ve Yozgat Fabrikasında 20 iş günü olacaktır. Sözü edilen beş fabrikamızda şeker satışı ile ilgili gelen taleplerde herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek olup, KDV dahil bedelini yatıran tüm müşterilerimizin faturalarının derhal kesilmesi suretiyle taleplerin tamamı karşılanacaktır. Yüklemelerimiz, usullerimiz dahilinde Cumartesi, Pazar ve tatil günleri de dahil olmak üzere imkanlarımız ölçüsünde 24 saat yapılabilecektir.”