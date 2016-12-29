General: “Zor bir yılı geride bıraktık”

Elbistan Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Cuma General, esnafın zor bir yılı geride bıraktığını kaydederek, “Tüm olumsuzluklara rağmen 2017 için umudumuzu koruyoruz” diye konuştu.

Başkan General, gündemde olan sicil affının da esnaflar için likiditeye ulaşmada önünü açacak bir gelişme olduğunu belirterek, bunun da esnafa nefes aldıracağına işaret etti.

Elbistan Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Cuma General, 2016 yılını değerlendirdi; yeni yılla ilgili de öngörülerde bulundu.

2016 yılının esnaflar açısından zor geçtiğini ifade eden Başkan General, "2016 yılı, ülkemizin tarihi badireler atlattığı bir yıl oldu. Ülkemizde, yakın coğrafyamızda ve dünyada yaşanan gelişmeler, tüm vatandaşlarımızı olduğu gibi esnafımızı da etkiledi. Özellikle esnaflarımız, yaşanan olumsuzluklar karşısında ayakta kalma mücadelesi verdi. Ama esnafımızın tamamına yakını, faaliyetlerini sürdürmek için azami gayret içerisinde oldu. Zor bir yılı geride bıraktık. Bu süreçte esnafımıza destek olmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Kooperatifimizin kredi imkânlarını en kolay ve en kısa sürede esnaflarımıza sunmaya özen gösterdik. Nakit sıkıntısı çeken ya da yatırımını büyütmek isteyen 300 üyemize 2016 yılında 15 milyon TL kredi kullandırdık. Ayrıca 107 kişiye de 30 bin TL faizsiz kredi imkânı sağlandı. Her ikisi toplandığında ilçemiz ekonomisine yaklaşık 20 milyon liralık bir katkı sunulmuş oldu” dedi.

Yeni yılda ekonomideki çarkların daha hızlı döneceğine olan inancı taşıdıklarını hatırlatan Başkan General, “2016 yılını geride bırakarak hedefimizi gelecek 2017 yılına yönlendirdik. Gelecek yılda küçük esnafımız, sanayicimiz ve çiftçimizin güzel beklentileri var. Ekonomide çarkların daha hızlı döneceği beklentisi içerisindeyiz. Esnafımıza yönelik desteklerin artarak devam etmesini istiyoruz. Üreten, istihdama katkı sağlayan küçük esnafımız önünü ne kadar iyi görürse, işine bir o kadar daha sıkı sarılacaktır. Biz, 2017’de de esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. 4 yıl vadeli 100 bin TL limitli kredi imkânımız bu yıl da devam edecek. Esnafımızın tüm zorlukları aştığı ve daha çok üreterek kazandığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Son olarak, sicil affına ilişkin de görüşlerini aktaran Elbistan Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Cuma General, “Ülke genelinde milyonlarca vatandaş ve şirket kara liste nedeniyle perişan olmuş durumda. Özellikle ekonominin daraldığı bu dönemde para bulamayan yani acil ihtiyaçlarını kredi çekip karşılayamayanların durumu daha da kötü. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için düğmeye basıldı. Sicil affı düzenlemesinin hayata geçmesini bekliyoruz. Sicil affıyla kara listenin pençesine düşen, riskli müşteri kabul edildiğinden yıllarca kredi çekemeyen vatandaşa temiz sayfa açılacak. Tabi bu durumda olan esnaflarımız için de yeni bir şans anlamına geliyor. Kredi sicili bozuk esnaf için düzenlenecek bu yasanın esnaflara can suyu olacağını düşünüyoruz. 2017’nin başta esnaflarımız açısından olmak üzere tüm sektörler için bol kazançlı ve bereketli bir yıl olmasını diliyoruz” cümlelerini kullandı.