ETSO’dan esnaflara 10 milyon TL ‘Nefes Kredisi’

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) hayata geçirdiği ‘Nefes Kredisi’ projesi havuzuna aktardığı 1 milyon TL karşılığında, üyelerine 10 milyon TL kredi kullanma imkanı oluşturdu.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak kullandırılacak ‘Nefes Kredisi’nin’ üst limitinin 50 bin TL olacağını belirten ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, “Bu kredi, adından da anlaşılacağı gibi üyelerimize nefes aldıracak” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ziraat Bankası ve Denizbank arasında imzalanan protokol çerçevesinde ülke genelindeki ticaret odası üyelerine yönelik olarak hayata geçirilen ‘Nefes Kredisi’ projesinin detayları belli oldu. Nefes Kredisi ile ilgili prosedürleri tamamlayan Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası, önümüzdeki günlerde işlemlere başlayacak. Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası üyesi firmalar için kredi azami limiti 50 bin lira olacak. Nefes Kredisi'ne başvuru işlemleri, ETSO’dan alınacak "TOBB Nefes Kredisi Başvurusu İçindir" ibaresini içeren faaliyet belgesi alınmasıyla başlayacak. Faaliyet belgesini alan esnaflar, Ziraat Bankası ve Denizbank şubelerine giderek, bankanın talep edeceği kredi evrakları ile söz konusu krediye müracaat edilebilecek.

Nefes Kredisine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, uzun zamandır tüccar, esnaf ve sanayicilere yeni finansman kaynağı oluşturmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

ETSO’nun finansman sıkıntısı yaşayan üyeleri için kendi öz kaynaklarını seferber ettiğini belirten Başkan Paksoy, KOBİ'lere Nefes Kredisi'nin önemli bir destek mekanizması olduğunu belirterek, “Üyelerimizden aldığımız gücü yine üyelerimiz için kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

TOBB tarafından düzenlenen “Nefes Kredisi” Kampanyası’na ETSO’nun 1 milyon TL yatırarak katıldığını anlatan Başkan Paksoy, buna karşılık olarak da üyelerine 10 milyon TL uygun faizli kredi kullanma hakkı doğduğunu kaydetti.

Başkan Paksoy, kredinin koşullarına ilişkin olarak şu bilgileri aktardı:

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen ‘Nefes Kredisi’ kampanyasına ETSO olarak biz de dahil olduk. Oluşturulan ortak havuza, öz kaynaklarımızdan 1 milyon lira aktardık. Böylece yatırdığımız 1 milyon liranın 10 katı olarak 10 milyon lira uygun faizle kredi kullanmak imkanı elde ettik. Üyelerimizin kullanacağı faiz oranı yıllık yüzde 9.90 olacak. Kredi 12 ay vade üzerinden ve aylık eşit taksitler halinde kullandırılacak. Vadenin uzatılması veya kısaltılması mümkün olmayacak. Kredi azami limiti, Elbistan için 50 bin TL olarak belirlendi. Kredinin teminatı yüzde 85 oranında Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile kalan yüzde 15'lik kısım ise ilgili bankanın mevcut kredi teamülleri çerçevesinde şekillenecek. Kredi kullanmak isteyen üyelerimiz odamızdan aldıkları faaliyet belgesi ile Denizbank ve Ziraat Bankası şubelerine başvurabilecekler. Bankalarca yapılacak değerlendirme neticesinde ETSO üyeleri uygun koşullarda kredi alabilecekler.”

Nefes Kredisinin, ilçede yaşanan ekonomik durgunluğu bir nebze olsun hafifleteceğini ve üyelerinin en büyük sıkıntılarının başında gelen finansmana ulaşımı kolaylaştıracağının altını çizen Başkan Paksoy, “Finansmana ulaşmak ciddi bir sorun. Üyelerimizin şu anda her zamankinden daha çok ucuz finansmana, uygun koşullarda krediye ihtiyacı var. İlçemizde kış aylarının gelmesi ve genel ekonomik koşullar nedeniyle bir durgunluk var. Bu kredi imkânı, üyelerimizin bir nebze olsun rahatlamasını sağlayacak. Adından da anlaşılacağı gibi üyelerimize nefes aldıracak. Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası olarak, her alanda üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.