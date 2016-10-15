ETSO, kadınları meslek sahibi yapacak

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) Avrupa Birliği’nden onay alan 200 bin EURO’luk Kadın Eğitim Merkezleri projesi, dezavantajlı kesimde bulunan 300 kadını meslek sahibi yapacak.

Projenin hayata geçmesini sağlayacak imza, 20 Ekim 2016 Perşembe günü Ankara’da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun da katılacağı törenle atılacak.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) ilçedeki dezavantajlı bölgelerde yaşayan 300 kadının meslek sahibi olmaları için hazırladığı Kadın Eğitim Merkezleri Projesi’nde en önemli adım, bu hafta içerisinde atılıyor. Yaklaşık 1 yıllık emeğin ürünü olan projenin uygulanmaya başlamasıyla birlikte 220 bin EURO’luk bütçe, merkez bünyesinde oluşturulacak atölyelerde halıcılık, iğne oyacılığı, dikiş-nakış ve sim sırma gibi meslek dallarında eğitim verildiği merkezler için harcanacak. Projenin tamamlanmasının ardından yaklaşık 300 kadın, el emeği göz nuru ile üretecekleri ürünlerini satıp, hem aile hem de ilçe ekonomisine katkı sunacak.

İlçedeki kadın istihdamının artması ve kadınların meslek sahibi olması adına önemli bir adım olan projede gelinen son nokta hakkında bilgiler veren, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, “Kadın Eğitim Merkezleri Projesi, meslek sahibi olmak ve iş hayatına atılmak isteyen kadınlara yeni ufuklar açılmasını sağlayacak” diye konuştu.

Dezavantajlı kesimdeki kadınların toplumsal yaşamın her alanında güçlendirilmesi amacıyla bu projeyi uygulayacaklarını kaydeden Başkan Paksoy, şöyle konuştu:

“Kadınların ve özellikle dezavantajlı alanlardaki kadınların ekonomik olarak güçlenerek sürdürülebilir kalkınmaya olan etkisini örnek verdiğimiz bu proje kapsamında, kadınlarımızın önce eğitim, ardından da bir gelir kaynağı elde edebilecekleri, el işi göz nuru emeklerini ekonomiye döndürdükleri bir model sunacağız. Kadınlarımızın istihdamı noktasında en yüksek seviyeye ulaşmalarını sağlayacak bir seferberliğe imza atıyoruz. Proje çerçevesinde şehrin dezavantajlı bölgelerine Kadın Eğitim Merkezleri açılacak. Merkez bünyesinde oluşturulacak atölyelerde 300 kadına, halıcılık, iğne oyacılığı, dikiş-nakış ve sim sırma (makinede Maraş işi) gibi meslek dallarında eğitim verilecek.”

Projenin özel hedef kitlesini ilçede yaşayan düşük gelirli, eğitimsiz ve herhangi bir mesleği olmayan işsiz kadınların oluşturacağını belirten ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, “Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi kapsamında Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası olarak hazırlayıp, Avrupa Birliği’ne sunduğumuz 220 bin EURO’luk proje teklifi kabul edilmiştir. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Elbistan Organize Sanayi Bölgesi ve Elbistan Halk Eğitim Merkezi’nin de ortak olduğu projede, ilçemizin geri kalmış bölgelerindeki atıl binalarda Kadın Eğitim Merkezleri adı altında atölyeler açılacak. Yaklaşık 1 yıllık sürecin ardından imza aşamasına geldik. Bu sevindirici bir gelişme. İnşallah projemizi hayata geçirecek imzayı 20 Ekim 2016 Perşembe günü Ankara’da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Mehmet Müezzinoğlu’nun da katılacağı törenle atacağız. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.