Esnaflardan kredi imkânına yoğun ilgi

Elbistanlı esnaflar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) yürüttüğü ‘Nefes Kredisi’ ile KOSGEB tarafından verilen 50 bin TL’lik faizsiz kredi imkânlarından faydalanmak amacıyla Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası’na (ETSO) akın ettiler.

KOBİ’lere sermaye desteği sağlamak için yeni bir destek programı açan KOSGEB, 50 bin TL’lik kredi faiz desteği uygulamasına 19 Aralık 2016 Pazartesi günü başlıyor. 12 ay ödeme yapmadan toplamda 36 ayda geri ödemenin öngörüldüğü programdan faydalanmanın tek şartının KOSGEB veri tabanına kayıtlı beyannamelerin güncel olması isteniyor. ETSO üyesi esnaflar ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) hayata geçirdiği ‘Nefes Kredisi’ projesi havuzuna aktarılan 1 milyon TL karşılığında tanınan 10 milyon TL kredi fırsatından da yararlanabiliyor. Bugüne kadar Elbistan’da 1000’e yakın esnaf ve KOBİ her iki krediden de yararlanmak için başvuru evrakı aldı ve ön kayıt işlemlerini yaptırdı.

ETSO Başkanı Mustafa Paksoy, ekonomik durgunluktan etkilenen işletmeleri bu haktan yararlanmaya çağırdı.

Başkan Paksoy, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Program kapsamında işletme başına 50 bin TL’lik üst limit belirlenirken, bankalar üzerinden kullandırılacak kredinin faiz oranının tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Kredi vadesi ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde geri ödemeli, toplam 36 ay şeklinde olmasını bekliyoruz. Bu kredinin kullandırma şartları 19 Aralık 2016 Pazartesi günü netlik kazanacak. Başvurular da aynı tarihte başlayacak. 50 bin lira faizsiz kredinden faydalanabilmenin ilk şartı ise esnaflarımızın KOSGEB veri tabanına kayıtlı beyannamelerinin güncel olması gereklidir. Programdan yararlanmak isteyen bütün esnaf ve KOBİ’lerimiz bir an önce KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırmaları gerektiğinin önemle altını çizmek istiyorum. Program kapsamında işletme başına sağlanacak kredinin üst limiti 50 bin lira olacak. Bu kredi için başvuru yapan KOBİ’mizin sayısı çok fazla.”

Paksoy, Nefes Kredisi ile ilgili de başvuruların alınmaya başlandığını anımsatarak, “100’e yakın üyemiz TOBB’un Nefes Kredisi’ne başvurmak için evrak aldı. Biz, sadece faaliyet belgesini veriyoruz. Kredi ile ilgili işlemler, anlaşmalı olan Denizbank ve Ziraat Bankası’nda yapılıyor” diyerek, açıklamasını tamamladı.