Ergüç: Bu destek hayvancılığa can suyu olur

Elbistan Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bedir Ergüç, damızlık düve yetiştiriciliğinde yüzde 50 hibe desteği alacak 12 il arasında Kahramanmaraş’ın da bulunduğunu belirterek, “Güç şartlar altında besicilik yapan yetiştiricilerimiz, bu destek ile rahat bir nefes alacaktır. Bu destek, hayvancılığa can suyu olacaktır” dedi.

Ergüç, yaptığı açıklamada, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2017 yılında damızlık düve yetiştiriciliğinde yüzde 50 hibe desteği sağlanacak illeri, Kahramanmaraş, Ankara, Bayburt, İzmir, Kars, Kırklareli, Malatya, Manisa, Niğde, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon olarak belirledi” dedi.

Bakanlar Kurulu’nun damızlık düve yetiştirenlere 3 yıl süreyle yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanmasına ilişkin kararı Resmi Gazete’nin 3 Ağustos 2016 tarihli sayısında, uygulama tebliği ise 3 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ancak, hangi illerde uygulanacağı belirlenmemişti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün 2 Şubat 2017’de internet sitesinde yayınladığı, Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Proje Uygulama Rehberinde ilk kez desteklemenin uygulanacağı iller açıklandı.

Yetiştirici yüzde 50 hibe desteği alacak

Elbistan Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bedir Ergüç, “Bakanlar Kurulu Kararı’na dayanılarak hazırlanan Uygulama Rehberi’ne göre, bu 12 ilde 2017 yılında, en az 500 baş kapasiteye sahip yeni kurulacak veya mevcut işletmelerini 500 baş kapasiteye çıkaracak olanlara yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, damızlık dişi buzağı alımı ile makine-ekipman temini yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanacak” diye konuştu.

Uygulama Rehberi’ne göre hibe desteği sağlanacak 12 il için proje başvuruları 6 Şubat 2017 tarihi itibariyle başladı. Başvurular 6 Mart 2017’de sona erecek.

Başvuru koşulları ise özetle şöyle:

Bu desteklemeden yararlanmak isteyen yatırımcılar her yıl başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile Bakanlıkça belirlenen süre içinde yatırımı yapacağı yerdeki İl Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor. 2017 yılı için başvurular 12 ilde 6 Şubat-6Mart 2017 tarihleri arasında alınacak. Hayvancılık Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde başvuru süresini uzatabilir ya da yıl içerisinde yeniden başvuru çağrısı yapabilir. Başvurular, yapıldığı yıl için geçerli olacak. Aynı konudaki yatırımlarda; diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tebliğde tanımı yapılmış olan hayvan materyali için faiz indirimi ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcıların karar kapsamında başvuruları alınmayacak ve hibe kullandırılmayacak. Başvuru sahibinin, tebliğde tanımı yapılmış olan hayvan materyali konusunda Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair noter tasdikli taahhütname vermesi gerekiyor.



