Elbistan’da 3 milyon 722 bin liralık su borcu yapılandırıldı

Elbistan’da 3 bin 231 abone, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Elbistan Şube Müdürlüğü’ne olan 3 milyon 722 bin 429 TL’lik içme suyu borcunu yapılandırdı. Yapılandırma çerçevesinde de ilk tahsilat rakamı 708 bin 199 TL’ye ulaştı.

Ayrıca, Ağustos ayında yaşanan salgın sonrasında ilçe merkezindeki su abonelerinden 50 metreküpe kadar alınmaması kararlaştırılan içme suyu kullanım ve muaf olan miktar da belirlendi. Buna göre belirlenen tarihler arasında Elbistan’da 34 bin 945 abonenin 1 milyon 747 bin 250 metreküp su tüketimine karşılık, 3 milyon 731 bin 704 TL ücretten muaf tutulduğu belirtildi.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun kapsamında, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Elbistan Şube Müdürlüğü, alacakların yapılandırılması çalışmalarını tamamladı.

Yasa gereği 25 Kasım’da sona eren yapılandırma işlemleri için 3 bin 231 içme suyu abonesi müracaatta bulundu. Bu kapsamda müracaat gerçekleştiren abonelerin 3 milyon 722 bin 429 TL tutarındaki borçları yapılandırıldı. Uygulama süresi sona eren yasal düzenleme sayesinde binlerce abone borç yükünden kurtuldu. Kanun kapsamında KASKİ’nin alacaklı olduğu 30 Haziran 2016 öncesi borçlar yapılandırılırken, abonelere 2’şer aylık periyotlar halinde 6-9-12-18 taksit şeklinde ödemelerini gerçekleştirebilme fırsatı sunuldu. Tahakkuk ettirilen borç 708 bin 199 TL olarak gerçekleşti.

Salgından dolayı 3 milyon 731 bin TL su ücreti muaf tutuldu

Öte yandan geçen ağustos ayında yaşanan salgının ardından Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (KASKİ) Elbistan’da yaşanan salgın nedeniyle suların musluklardan akıtılması nedeniyle, son okuma döneminden sonraki döneme ait su faturalarında 50 metreküpe kadar olan su tüketim bedelinin alınmayacağını açıklamıştı. Bu muafiyet kararı sonrasında toplam 34 bin 945 aboneden son okuma döneminden sonraki döneme ait su faturaları, 50 metreküpten fazla olan bölümü için kesildi. Anılan dönemdeki su tüketimi ise 1 milyon 747 bin 250 metreküp oldu.

Buna göre ilçe merkezindeki 23 bin 924 meskenden 97 lira 42 kuruş olarak tahakkuk ettirilecek 50 metreküp su bedeli karşılığında 2 milyon 330 bin 676 TL alınmadı. 4 bin 362 geçici mesken abonesinden 515 bin 850 TL su ücreti muaf tutuldu. Bin 679 konut-inşaat abonesinden 198 bin 558 TL alınmadı. İlçe merkezinde faaliyet gösteren ve içme suyunu en yüksek bedelle kullanan 3 bin 746 aboneden 627 bin 80 TL ücret tahsil edilmedi. İndirimli abone, büyük işyeri ve resmi dairelerden oluşan 369 abonenin 35 bin 837 TL su ücreti muaf tutuldu. Çiçek Mahallesi’ndeki 865 abone için de toplam 23 bin 701 TL alacak tahsil edilmedi. Rakamlar toplandığında ise, muaf tutulduğu için tahsil edilmeyen su ücreti 3 milyon 731 bin 704 TL’ye ulaşmış oldu.



