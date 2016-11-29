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Elbistan’da 15 bin kişi, 12 milyon liralık borç yapılandırdı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında, Elbistan’da, vergi, prim, trafik cezası, su, öğrenim kredisi gibi kamu alacaklarına yönelik getirilen yapılandırma fırsatından yararlanan 15 bin kişi, yaklaşık 12 milyon liralık borcunu yapılandırdı.

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Elbistan’da 15 bin kişi, 12 milyon liralık borç yapılandırdı

            Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında, Elbistan’da, vergi, prim, trafik cezası, su, öğrenim kredisi gibi kamu alacaklarına yönelik getirilen yapılandırma fırsatından yararlanan 15 bin kişi, yaklaşık 12 milyon liralık borcunu yapılandırdı.

            Daha önce 31 Ekim 2016 tarihinin son gün olarak açıklandığı ancak, alınan bir kararla 25 Kasım 2016 tarihine kadar uzatılan süre, binlerce kişinin Vergi Dairesi’ne koşmasına sebep oldu.

            31 Ekim 2016 tarihine kadar yaklaşık 6 bin kişi 5 milyon liralık borcunu yapılandırırken, süre uzatımını fırsat bilen veya zamanında başvuru yapamayan mükellefler Vergi Dairelerine akın ettiler. 1 aylık uzatma süresinde borcunu yapılandıran kişi sayısı 15 bine yaklaşırken, yapılandırılan borç miktarı ise 12 milyon lirayı buldu.

            Vatandaşlar borçlarını peşin ödeyebildikleri gibi, taksitler halinde de ödeyebilecekler.

 

Bakan Ağbal, rakamları açıkladı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılan tutar hakkında bilgi verdi. Yapılandırılan tutarın 77.6 milyar lira olduğunu belirten Bakan Ağbal, 1 milyon 224 bin 704 mükellefin vergi borcunu peşin ödediğini kaydetti.

Bakan Ağbal, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Yapılandırma kapsamında 25 Kasım itibari ile 8 milyon 527 bin 452 adet başvuru dilekçesi aldık. 4 milyon 382 bin 606 kişi internetten, 4 milyon 144 bin 846 kişi doğrudan başvuru yaptı. Toplamda 77 milyar 602 milyon 570 bin 915 TL borç yapılandırıldı. İlk yapılandırma başvurusu Kayseri'de, ilk ödeme Hatay'da yapıldı. Bir önceki kanuna göre yapılandırılan tutarda yüzde 96.3 artış var. 90 milyar TL vergi alacağının yüzde 51'i, 46 milyar TL yapılandırıldı. Motorlu taşıtlar vergisi için 1.7 milyar TL yapılandırıldı. 166 spor kulübü 552 milyon TL borç yapılandırdı. Bin 148 belediye 3.6 milyar lira borç yapılandırdı. 44 bin ihtilaflı dosya sonlandırıldı. İhtilaflı alanda 2.8 milyar TL yapılandırıldı.”

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salim akar 3 hafta önce

çok güzel olmuş da, vergisini, borcunu zamanında yatıran dikkatli ve titiz vatandaşların ne suçu var ? biz ne yapalım ?

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Ali 3 hafta önce

Daha SGK Benim adima borç çıkarıyor.
Bu borçlar i benim ödeyecek durumum yok bu nasıl oluyor
Benim gibi kaç bin kişi Mağdur oluyor
Ney yani canımı mi alacaklar

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