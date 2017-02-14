Elbistan-Afşin santral yatırımı, gündemden düşmüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın, Türkiye’nin enerji ihtiyacının en az 3’te 2’sini yerli kaynaklardan karşılayacağı yönündeki öngörüsü, yaklaşık 4 milyar ton linyit rezervini barındıran Elbistan-Afşin bölgesindeki termik santraller yatırımını bir kez daha gündeme getirdi.

Yerli kömürde önemli ihaleler gerçekleştireceklerini kaydeden Bakan Albayrak, yatırımcılardan yeni nesil, çevre ile uyumlu ve son teknoloji termik santraller kurulmasını istediklerinin de altını çizdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2016 yılından itibaren özellikle yerli kömür yatırımları noktasında yeni bir stratejiyi hayata geçirdi. Yatırımcının önünü açan ve ‘kılçıksız model’ olarak adlandırılan strateji kapsamında ilk ihale Çayırhan sahası için 2017 yılı başında gerçekleştirildi. Yerli kömürden elektrik üretimi noktasında Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri olan Elbistan-Afşin’de de yeni termik santral yatırımları için bu yıl içerisinde adım atılması bekleniyor. Elbistan-Afşin bölgesi, birçok uluslararası yatırımcının ilgilendiği 8000 MW kurulu güce sahip 3 ayrı termik santral projesi ile gündemden düşmüyor.

Elbistan-Afşin yatırımının geleceği ise, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın Türkiye’nin enerjideki 2023 hedeflerine ilişkin olarak yaptığı açıklamaların ‘yerli kömür’ başlığında genel hatları ile çizildi.

Bakan Albayrak, göreve geldiği günden itibaren ‘daha çok yerli, daha çok yenilenebilir' hedefini ortaya koyduğunu anımsatarak, “Yerli kaynakların elektrik üretimindeki payını teşvik ederek artıralım istedik. Bu kapsamda getirdiğimiz desteklerle, 2015 yılına göre yerli kömürden elektrik üretimimizi 36 bin 180 Gigawatt saatten, 44 bin 586 Gigawatt saate çıkardık. Yerli kömürden elektrik üretimimizi bir önceki yıla göre yüzde 23 oranında artırmış olduk” diye konuştu.

Türkiye’nin elektrik üretiminde birincil kaynak olarak yerli kömürü kullanması gerektiğine işaret eden Bakan Albayrak, “Bunun için inşallah yerli kömürde önemli projelerin ihalelerini gerçekleştireceğiz. Avrupa'nın 2024 ve sonrası için öngördüğü emisyon kriterlerinin çok daha altında, çok daha çevreci kriterlerle hayata geçireceğimiz bu projelerle, hem enerji maliyetlerimizde düşüş, hem de yerli kaynaklarımızın üretimdeki payında artış sağlamış olacağız” şeklinde konuştu.

Konya-Karapınar’da güneş enerjisine yönelik yatırım sürecinin önümüzdeki günlerde başlayacağını anımsatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, şunları söyledi:

“Son yıllarda çok ciddi bir kömür rezervi bulduk. Ve kalori değeri 2 bin ile 3 bin 500 civarında. Çünkü daha çok arıyoruz. Kömürde yeni süreci başlattık. Önümüzdeki hafta inşallah güneşte, YEKA modeli dediğimiz bin megavatlık Karapınar projesinin süreci başlayacak. İnşallah yaz bitmeden de bin megavat RES’te ihaleyi gerçekleştireceğiz. Tüm bu projelerle birlikte güneş, rüzgâr ve yerli kömüre dayalı, yerli kaynaklara dayalı üretim stratejimizi hayata geçirmiş olacağız. 2016'da yerli kaynaklar ve yerli rezervler noktasında çok önemli bir başarıya imza attık. Yerli kömür, hidroelektrik santraller, güneş, rüzgar, tüm bu yerel kaynaklardan üretilen enerji toplam üretimimizin içerisinde yüzde 49.3'e çıktı. İnşallah 2020'lerde, enerjimizin 3'te 2'sini yerli kaynaklarımızdan sağlamayı hedefliyoruz.”