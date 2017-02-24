Bulut, “Çiftçimiz bu imkandan faydalanmalı”

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, çiftçinin tarımsal sulamadan dolayı borçlarının yeniden yapılandırılacağını söyledi. Bulut, bu düzenlemenin borçlu çiftçiler için önemli bir avantaj olduğunu belirtti.

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba kanun teklifi" olarak anılan, TEDAŞ ve tarımsal kredi alacaklarının yeniden yapılandırılması düzenlemelerini de içeren kanun, kabul edilerek, yasalaştı.

Kanuna göre, TEDAŞ'ın tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından, vadesi 15 Şubat 2017 tarihi itibarıyla geldiği halde ödenmemiş olan borçlar da yeniden yapılandırılacak.

Türkiye’de tarımsal sulamada en fazla elektrik enerjisi kullanılan yerlerin başında Elbistan geliyor. Ovadaki yüzlerce çiftçi, açtırdığı derin kuyulardan pompalarla çektiği su ile tarlasını sulayabiliyor. Ovada hemen hemen her tarlanın başında bir sondaj bulunuyor. Hububat yerine daha çok su isteyen diğer ürünleri tarlasına eken çiftçilerin de ödeyecekleri elektrik faturası kat be kat artıyor. Özellikle son yıllarda yaşanan kuraklık ve afetler nedeniyle ekonomik kayba uğrayan Elbistan’daki çiftçilerin birikmiş elektrik borcu bulunuyor. Borçlarından kurtulmak için çare arayan çiftçiye müjde niteliğindeki haber ise TBMM’den geldi. TBBM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasaya göre, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından, vadesi 15 Şubat 2017 tarihi itibarıyla geldiği halde düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olan borçlar yeniden yapılandırılacak. Borçlu çiftçiler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, elektrik dağıtım şirketine iletilmek üzere TEDAŞ'a yazılı başvuruda bulunacak ve ilk taksiti 2017 yılının ekim ayının sonuna kadar ödeyecek.

TEDAŞ'a ait olup tahsilatı özelleştirilen elektrik dağıtım/perakende satış şirketlerince sürdürülen alacaklar da bu hükümlerden yararlanacak. Hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi halinde, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz uygulanmayacak; Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca yüzde 50 indirim yapılacak. Borçlu; 6, 9, 12 veya 18 eşit taksit ödeme seçeneklerinden birisini seçecek. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde, bu düzenlemeden yararlanma hakkı kaybedilecek. Ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, bu düzenlemenin borçlu çiftçiler için önemli bir avantaj olduğunu belirtti.