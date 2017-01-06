Buğdayda kuraklık sigortası başvuruları başladı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından pilot bölge olarak seçilen Elbistan’da, ‘Kuraklık Verim Sigortası’ ilk ve son başvuru kabul tarihleri belli oldu.

Elbistan’da kıraç arazileri kapsayan kuraklık verim sigortasına başvuru işlemleri 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle başladı. Sigorta yaptırmak isteyen Elbistanlı çiftçilerin başvuruları, 28 Şubat 2017 tarihine kadar kabul edilecek.

Son dönemde kuraklıkla boğuşan Elbistan’da özellikle kıraç arazilerdeki hububat ekili alanlar çok büyük zarar gördü. Ovada kalanlar hariç olmak üzere büyük bir bölümünde kuru tarım yapılan Elbistan’da olduğu gibi Türkiye’nin birçok bölgesinde de çimlenme döneminde yeterli yağışın olmadığı bölgelerde büyük rekolte kaybı yaşanması üzerine harekete geçen TARSİM, yeni bir uygulamanın startını verdi. Çiftçinin en büyük sorunlarından biri olan buğdayda kuraklık, 2017 yılı TARSİM kapsamına alındı 81 ilde 81 ilçe de pilot bölge olarak belirlendi. Elbistan da pilot bölge seçilen ilçeler arasında yer aldı.

Çiftçilerin ve çiftçi birliklerinin yıllardır talep ettikleri kuraklık sigortası, 2017 yılı itibariyle buğdayda başlıyor. TARSİM’in 2017 yılı itibariyle başlattığı kuraklık verim sigortası kapsamında kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday ürününde, dolu paketi dışındaki; kuraklık, don, sıcak, rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalması sigorta çerçevesine alındı. Kuraklık sigortası kapsamında belirtilen riskler nedeniyle yüzde 30 ve üzerinde zarar gören çiftçiler, tazminat alacak. Verim kaybı da parsel bazında değil ilçe değerleri göz önüne alınarak belirlenecek.

TARSİM, 11 yıldır tarım sektörünün afetler karşısında korunması bakımından büyük bir görev üstleniyor. 2006 yılından buyana tarım sigortalarında kapsama alınan riskler ve ürünler yıldan yıla genişletilse de bugüne kadar tarım sigortalarında kuraklık gibi çok önemli riskin kapsamda olmaması, çiftçi açısından en büyük sorunların başında geliyordu. Buğday tarlasını sigorta yaptırıp prim ödediği halde kuraklık yaşaması durumunda herhangi bir tazminat alamayan çiftçinin mağduriyeti, Kuraklık Verim Sigortası ile giderildi. Pilot bölge seçilen Elbistan’da özellikle kıraç arazilerde sonbahar yağışlarının yeterli olmaması nedeniyle çimlenme tam anlamıyla sağlanamadı. Daha önceki yıllarda da kuraklıkla boğuşan ve yüzde 50’ye yakın rekolte kaybı yaşayan Elbistan çiftçisi, 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle bu zararını kuraklık sigortası yaptırarak karşılayabilecek. Çiftçiler, 28 Şubat 2017 tarihine kadar başvurularını yapabilecek. Kuraklık verim sigortasında ise toplam sigorta priminin yüzde 60’ını devlet tarafından karşılanacak.

Kuraklık verim sigortası, kuru tarım alanlarında kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem ve aşırı yağış nedeniyle ilçe ortalama veriminin belirlenmiş olan eşik değerinin altına düşmesi halinde hasar ödemesi yapılmasını öngörüyor. Tek başına bir sigorta paketi olan kuraklık verim sigortası, kapsamındaki risklerin herhangi biri gerçekleştiği zaman ilçe ortalamasının altına düşmesi halinde hasar ödemesi yapıyor. Kuraklık verim sigortasından yararlanmak için çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kuru tarım kaydı olması lazım. Kuraklık verim sigortasında tek tek parseller baz alınmayacak. Önce o ilçeyi temsil edecek yerleşim alanları belirlendikten sonra o bölgelerin verim ortalaması alınacak. Belirlenen rakam, ilçenin ortalaması olacak. Verim kaybı, ortalamayı tutarsa hasar ödemesi yapılacak. İlçe bazlı kuraklık verim sigortasında hasar ihbarına gerek görülmeyecek.



