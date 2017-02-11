Bölükbaşı: “AEL’ye ilk etapta 550 kişilik işçi alımı planlanıyor”

Türkiye Maden İşçileri (Maden-İş) Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesi’ne alınacak işçi sayısının 550 olarak planlandığını söyledi.

Planlamadaki 550 personelin, işletmedeki açığı tam olarak kapatmaya yetmeyeceğini kaydeden Başkan Bölükbaşı, en kısa süre içerisinde bu sayıya ilaveten 1000 kişi daha eklenmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Başkan Bölükbaşı, işletmedeki taşeron işçi sayısının kadrolu personel sayısını geçtiğini belirterek, “Türkiye için stratejik öneme sahip bir işletmede hizmet alımı, kurumu geçerse çok acı bir durumdur” diye konuştu.

Bölgede kurulu bulunan termik santraller ve kömür işletmesindeki teknik personel açığı her geçen gün büyüyor. Maden-İş Sendikası da, Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesi’ndeki işçi açığının kapanması için uzunca bir süredir çalışma yürütüyor. Genel Başkan Nurettin Akçul ve Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EÜAŞ ve bölge milletvekillerinin kapılarını çalarak taleplerini belirtti.

Elbistan ve Afşin bölgesindeki birçok gencin ekmek kapısı olarak gördüğü ve merakla beklediği işçi alımıyla ilgili somut adım, EÜAŞ Genel Müdürü Nevzat Şatıroğlu’nun bölgeyi ziyaretinden sonra atılmış oldu. Şatıroğlu ile daha önce makamında görüşen Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, işletmenin son durumunu da bizzat Elbistan’da anlatarak işçi alımının biran önce yapılması gerekliliğini gözler önüne sermiş oldu.

Söz konusu ziyaret ve aradan geçen süredeki görüşmeler neticesinde işçi alımıyla ilgili olarak müjdeli haberi veren Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, 550 kişilik alımla ilgili çalışma yapıldığını söyledi.

AEL Kömür İşletmesi’nin bölgede kurulu bulunan Afşin-Elbistan A ve B Termik Santrali’nin kömür ihtiyacını karşıladığını hatırlatan ve 2017 yılı için de çok büyük bir üretim planlandığını anımsatan Bölükbaşı, “AEL Kömür İşletmesi, Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ne kömür üretimi için kuruldu. Ancak 2011 yılında yaşanan göçükten sonra B Termik Santrali’nin de kömürü bu işletmemizden veriliyor. Her iki santralin de yükünü omuzlayan AEL’de işçi sayısının artması gerekirken, yeterli alım olmaması ve emeklilik ile tayinler nedeniyle bu sayı sürekli düşmektedir. Burada önemli olan işletmenin geleceği. Gelinen noktada hem santrallerin hem de işletmemizin geleceğini düşünerek ülkemizin de enerji ihtiyacını karşılamada büyük önem arz eden bu tesislere acilen işçi alımı yapılması gerektiğini sürekli dile getirdik. Bu konuda 2 yıldır mücadele ediyoruz” diye konuştu.

AEL Kömür İşletmesi’nde norm kadronun 3’te 1’i oranda teknik kadrolu personel kaldığının bilgisini veren Başkan Bölükbaşı, “AEL Kömür İşletmesi’nde şuan için kadrolu personel sayısı 900’ün altına düştü. Hizmet alımıyla çalışan işçi sayısı, kadrolu personel sayısını geçti. 2017 için 15 milyon ton kömür hedefi var. Bu şartlarda bu miktar kömürü vermemiz imkansız. Çünkü personel yok. Çok yüksek bir dekapaj yapılacak. Tabii biz bunu yapacağımızı daha önceden açıkladık ama önce bizim arızamız giderilsin ve işçi alımı yapalım. Buranın norm kadrosu 3 binlerdeydi. Şimdi 900’ün altına düşmüşüz. Türkiye için stratejik öneme sahip bir işletmede hizmet alımı, kurumu geçerse çok acı bir durumdur. Biz bu acıyı yaşıyoruz” şeklinde konuştu.