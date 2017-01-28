Başkan Paksoy: Sicil affı, esnafımız için beyaz sayfa açacak

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, yürürlüğe giren sicil affının, esnaflar için beyaz bir sayfa açılmasını sağlayacağını belirterek, uygulamadan doğacak aksaklıklarla ilgili de uyarılarda bulundu.

Başkan Paksoy, sicil affından yararlanma şartlarını yerine getiren esnaflarla ilgili eski kayıtların dikkate alınmaması gerektiğinin altını çizerek, “Bu şekildeki bir uygulama sürecin tek taraflı yürümesine neden olur ve siciller tekrar kararır” şeklinde konuştu.

Ülke genelinde yaklaşık 12.5 milyon kişiye 'beyaz sayfa' açma fırsatı sunan yasa değişikliği TBMM'de kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme kredi kartı, kredi, çek, senet borçlarını 6 ay içinde ödeyenler veya borcunu yapılandıranlar bankaların 'kara listesinden' silinecek.

Kullandığı nakdi ve gayrinakdi kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişiler ve kredi müşterileri, söz konusu borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar silinecek.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Mustafa Paksoy, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, sicil affının, esnafların, vatandaşların ve piyasaların rahatlaması açısından çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elbistan’da çok sayıda esnafın bu haberi beklediğini belirten Başkan Paksoy, “Ekonomik durgunluğun yaşandığı bu hassas dönemde böyle bir affın gelmesini memnuniyetle karşıladık. Sicil affından yararlanacak esnaflarımız rahat bir nefes alacak. Borçlu olduğu ya da kara listede yer aldığı bankalarla tekrar beyaz bir sayfa açabilecek. Bu da esnafımızın finansman sorunun çözümü noktasında önemli bir adım olacak. Söz konusu değişiklikle, kullandığı nakdi ve gayrinakdi kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin; ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için kara listeye alınan kişiler, söz konusu borçlarının 6 ay içinde tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde olumsuz kayıtları dikkate alınmayabilecek” dedi.

Bankalar nezdinde sicili bozulmuş ancak faaliyetlerine devam eden esnafların çok önemli fırsat yakaladığına dikkat çeken Paksoy, yapılandırma sürecinde yaşanabilecek aksaklıklar için de çekincelerini dile getirdi.

“Elbistan’da birçok sektördeki esnafımız bu düzenlemeden yararlanabilir. Burada hem banka hem de esnaf boyutu ön plana çıkıyor. Esnafımızın tek taraflı ve samimi olarak attığı adım karşılığında bankalarımız da aynı duyarlılığı göstermeli. Yoksa bu süreç işlemez. Bankalar, yapılandırma için kapısını çalan firma sahiplerinin iyi niyetinden kuşku duyarak yaklaşımda bulunmamalı. Kendi kontrolü dışındaki değişkenler ve piyasa koşulları yüzünden kara listeye alınmış ya da sicili bozulmuş esnaflarımız olabilir. Bizim isteğimiz, esnafımızın borcunu yapılandırma talebinin ardından da o firmalarla ilgili eski kayıtlarını dikkate almayı sürdürmemeleri. Bu şekildeki uygulama esnafımız açısından istenilen yararı sağlamayabilir. Sürecin tek taraflı olmaması lazım. Esnafımız borcundan kurtulup sicilini temizlemek isteyen esnafımız, attığı adımın karşılığını tam olarak göremezse siciller yeniden kararmaya başlayabilir. Hem esnafımız hem de bankalar bu konuda samimi olursa çok sayıda esnafımız rahat bir nefes almış olur” ifadelerini kullandı.