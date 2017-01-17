Başkan Paksoy, banka müdürleri ile Nefes Kredisi’ni görüştü

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, KOBİ’lere yönelik olarak hayata geçirilen Nefes Kredisi’nin verildiği banka şubelerinin müdürleri ile bir araya geldi.

Burada bir değerlendirme yapan ETSO Başkanı Mustafa Paksoy, Nefes Kredisi’nden oda üyelerinin azami bir şekilde yararlanabilmeleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) tahsis ettiği kaynağa ek olarak 1 milyon TL katkı sağladıklarını dile getirdi.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, protokolün tarafları olan Denizbank’ın Elbistan Şube Müdürü Ali Kurnaz ve Ziraat Bankası’nın Elbistan Şube Müdürü Abdülaziz Yıldırım katıldı. Nefes Kredisi’nde başvuru ve kullandırma rakamlarının görüşüldüğü toplantıda konuşan Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, TOBB’un projeye 100 milyon TL mevduat kaynağı ayırdığına dikkat çekti.

Başkan Paksoy, şunları söyledi:

“Ülke ekonomisinde çok önemli yer tutan KOBİ’lerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ziraat Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş. arasında "TOBB Nefes Kredisi" adı altında protokol imzalanmıştır. TOBB söz konusu projeye 100 milyon lira mevduat kaynağı tahsis etmiş Ayrıca, projeye Oda ve Borsalarımızın da katkı yapmasına imkan sağlanmıştır. Oda yönetim kurulumuzda yapılan değerlendirme sonucunda üyelerimizin Nefes Kredisinden mümkün olan en yüksek faydayı sağlamaları için TOBB ile imzalamış olduğu protokol ile söz konusu projeye TOBB’un tahsis ettiği kaynağa ilave olarak Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası 1 milyon TL tutar ile katkı sağlamıştır.”

Nefes Kredisi’nin kullandırılma şartlarıyla ilgili olarak da bilgiler aktaran Başkan Paksoy, “Nefes Kredisinde kredilendirmede tüm risk ve teminatlandırma protokol imzalanan bankalar ve Hazine Müsteşarlığının sağladığı destekle Kredi Garanti Fonu A.Ş.'ye ait olacaktır. Kredilendirme sürecinde TOBB ve odamız kredi talep eden firmalar üzerinde herhangi bir kredi onayına iştirak etmeyecek, referans vermeyecektir. Üyelerimiz için kullanabilecekleri kredi üst limiti 50 bin TL'den 100 bin TL'ye çıkarılmıştır. Üyelerimiz, Elbistan Ziraat Bankası Şubesi ve Denizbank Elbistan Şubesine başvurarak kredilerini kullanabileceklerdir” ifadelerini kullandı.

Nefes Kredisi’ndeki faiz oranının diğer kredilere göre uygun olduğunu hatırlatan ETSO Başkanı Mustafa Paksoy, açıklamasını, “Üyelerimizin kullanacağı kredinin vadesi 12 ay olup, aylık eşit taksitli olarak kullandırılacaktır. Vadenin uzatılması ya da kısaltılması mümkün değildir. Kredi anapara dönüşleri tekrar kredi olarak kullandırılmayacaktır. Kredinin brüt faiz oranı aylık yüzde 0,825, yıllık yüzde 9,90'dır KOBi vasfına haiz üyelerimiz, TOBB Nefes Kredisine başvurabilmek için öncelikle Odamızdan, açıklama olarak, "TOBB Nefes Kredisi içindir" ibareli faaliyet belgesi alacaklardır. Bu belge olmadan bankalar talep kabul etmeyecektir. Daha sonra üyelerimiz, anlaşmalı iki bankanın şubesine giderek, bankanın talep edeceği kredi evrakları ile müracaat edebilecektir. Söz konusu TOBB Nefes Kredisinin oda üyelerimiz ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim" cümleleri ile tamamladı.

Toplantıya katılan banka müdürleri de eczaneler, kooperatifler, döviz büfeleri, emlakçiler, mali müşavir ve yeminli mali müşavirler haricindeki KOBİ’lerin Nefes Kredisi’ne başvuru yapabileceklerini kaydettiler.



