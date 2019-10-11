Barış Pınarı Harekatı’nda terör örgütüne büyük darbe

Harekat sahasında alınabilecek her türlü tedbirin alındığını ifade eden Akar, "Hedefimizin Fırat'ın doğusunda DEAŞ, PKK/PYD-YPG başta olmak üzere teröristlerin varlığını sonlandırmak ve burada bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamaktır" şeklinde konuştu.

Harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ile BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı" çerçevesinde yapıldığının da altını çizen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Sivil, masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost, müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir" ifadelerini kullandı.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısını da açıklayan Akar, şunları kaydetti:

"Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar ve Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz. Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız. Harekat planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi."

Terör örgütü mensupları kaçacak delik arıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terör hedefleri karadan ve havadan ateş altına alınırken, teröristlerin kontrolündeki Tel Abyad ile Resulayn kentlerinin kırsalındaki 15 köy, PKK/YPG'den arındırılarak, güvenli hale getirildi. Teröristlerden kurtarılan köylerde tuzaklanmış patlayıcı olup, olmadığının kontrolü yapılırken, buralardaki terör örgütünün tahkimatları da tahrip edildi. Operasyon hızlı bir şekilde ilerlerken terör örgütü YPG camilere saklanıp, minarelerden ateş etti. Teröristlerin, aynı zamanda insansız hava araçları (İHA) ve savaş uçakları ile görüntü alınmaması için bazı noktalarda lastik yakarak, karartma uyguladığı aynı zamanda sıkça yer değiştirip, gizlenmeye çalıştığı bildirildi.

Teröristlerden kurtarılan köylerde tuzaklanmış patlayıcı olup, olmadığının kontrolü yapılırken, buralardaki terör örgütünün tahkimatları da tahrip edildi. TSK ve SMO askerlerinin, ele geçirdiği köyler ile terör örgütünün bazı kritik noktalardaki ikmal yollarını da kestiği belirtildi. Ele geçirilen köylerde teröristlerin sığınak ve tünel hazırlayarak, hem sızma girişimi hem de kaçış yolları planladığı, bazı köylerde ise PKK/YPG'li teröristlerin silah ve kamuflajlarını bırakarak, kaçtığı ortaya çıktı.

Başarıyla sürdürülen harekat kapsamında, teröristlerin saldırdığı sınır hattındaki yerleşim alanlarında ise güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor. Akçakale'nin sınır hattına kimse yaklaştırılmazken, bölge sakinlerinin sokaklarda dolaşmaması ve olası roket- havan saldırılarına karşı korunması yönünde hoparlörlerden anonslar yapılıyor. Polislerin önlem aldığı ilçe merkezlerinin Suriye sınırında ise askerler, zırhlı araçlarla teyakkuz halini devam ettiriyor.

Yerli ve milli silahlar, teröristlere göz açtırmıyor

Barış Pınarı Harekatı'nda savunma sanayisinin yeni kabiliyetleri cephede ilk kez denendi. Koral, TASMUS, Korkut, ATOM ve uydu haberleşme sistemleri teröristlere göz açtırmıyor.

Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nda birbirinden yeni silah sistemleri kullanıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) harekatıyla milli silahlar da cepheye çıktı. Muharebe sistemlerinden İHA'lara, hava savunma sistemlerinden yeni füzelere kadar birçok konuda yerli kabiliyetlerle teröristlere göz açtırılmıyor. Türk savunma sanayisinin ürettiği Koral, TASMUS, Korkut, ATOM ve uydu haberleşme sistemleri Barış Pınarı Harekatı sırasında ilk kez deneniyor. ASELSAN tarafından geliştirilen Koral Elektronik Harp Sistemi, harekât başlarken önemli bir rol oynadı. Bölgede tüm iletişim sistemleri durdu. Cephede ilk kez kullanılan silah ve mühimmatın dışında Atak Helikopteri, İHA, Baykar TB2 SİHA'ları, Fırtına Obüs'leri, Cirit füzeleri de teröristlere meydan okuyor.