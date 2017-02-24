Albayrak, “Afşin-Elbistan, eski Türkiye için önemliydi”

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, enerji yatırımlarında Elbistan-Afşin bölgesindeki yaklaşık 4 milyar tonluk 1100 kalorili linyit rezervi yerine, yeni keşfedilen 2 bin-3 bin 500 kalorili kömürlerin öncelik kazandığını söyledi.

Bakan Albayrak’ın, Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklaması, 12 milyar dolarlık yatırım yapılması beklenen Elbistan ve Afşin bölgesinde ‘yeni santral yatırımları ertelenecek’ yorumlarına neden olacağa benziyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2016 yılı ortalarından itibaren ülkemizin elektrik ihtiyacının karşılanmasında ‘yerli kaynak’ kullanımını arttırmak için önemli çaba sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bugüne kadar katıldığı hemen her programda Türkiye’nin yerli enerji atağına ilişkin açıklamalarda bulunarak, bu konuda çizdikleri yeni yol haritasını anlatıyor. Bakanlık, bu kapsamda özellikle termik santral yatırımları için kılçıksız model olarak tanımlanan bir sistematik hazırlayarak yatırımcıya tüm izinleri alınmış sahaları teslim ediyor. Bu modelin ilk örneği de Çayırhan sahasında uygulandı.

Yerli kömür denilince ilk akla gelen yerlerin başında ise, Türkiye’nin en büyük linyit rezervini barındıran Elbistan-Afşin bölgesi geliyor. Bölgedeki termik santral yatırımı, 2012 yılından itibaren Uzakdoğu ve Arap sermayesinin dikkatini çekiyor. Abu Dabi merkezli TAQA firmasının ardından Katar, Japonya ve Çin gibi ülkelerin dev enerji firmalarının gözünü diktiği Elbistan-Afşin bölgesinde 8000 MW kurulu güce sahip 3 ayrı sektörden oluşacak 12 milyar dolar büyüklüğe sahip termik santral kurulması planlanıyor.

Mevcut santrallere eklenecek yenileri ile birlikte Türkiye’nin elektrik ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılaması planlanan Elbistan-Afşin bölgesindeki yatırım için 5 yıl önce atılan ilk adım, somut bir çerçeveye kavuşturulamadı. Türkiye’nin, Elbistan-Afşin bölgesinde bulunan yaklaşık 4,5 milyar ton linyit kömürünü termik santraller kurarak ekonomiye kazandırmak için 2020 yılına kadar süresi bulunuyor. Paris İklim Zirvesi’ndeki 2020 sonrasında termik santral inşa edilmemesini öngören anlaşmanın ardından, Türkiye’nin mevcut linyit yataklarını 3 yıl içerisinde değerlendirmesi gerekiyor. 2020’den önce tüm termik yatırımların en azından projelendirilmesi, kredilendirilmiş olması ve inşaatının başlatılması gerekiyor.

Tam da bu noktada, içinde bulunduğumuz yıl içerisinde yeni enerji yatırımlarının hayata geçirilebileceği yöndeki umutları kıran açıklama, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’tan geldi.

Türkiye’nin enerji üretimiyle ilgili yol haritasına yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, Elbistan-Afşin bölgesindeki linyit rezervinin eski Türkiye şartları açısından önemli bir kaynak olduğunu belirterek, “Artık 2000-3500 kalorili kömürler buluyoruz” diye konuştu.

Yerli kaynaklara ağırlık vereceklerinin altını çizen Bakan Albayrak, “2016 yılında elektrik üretiminde, yerli kaynakların oranını iktidarımız dönemindeki en yüksek seviyeye, yüzde 49.3’e çıktı. Yerli kömür, hidroelektrik santraller, güneş, rüzgar, tüm bu yerel kaynaklardan üretilen enerji toplam üretimimizin içerisinde yüzde 49,3’e çıktı. İnşallah 2020’lerde, enerjimizin 3’te 2’sini yerli kaynaklarımızdan sağlamayı hedefliyoruz. 2017’de ise elektrik üretimimizde yerli kaynaklarımızın payı, yüzde 50’yi geçecek inşallah. Yerli kömür, güneş ve rüzgarda da en az 5’er bin megavat civarı bir yatırımla biz 2023’e kadar 15 bin megavat sisteme yerli kaynaklara dayalı santrali devreye alacağız. Kömürde yeni süreci başlattık” ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Elbistan-Afşin bölgesindeki kömür rezervi için de, “Yakın zamanda hep Afşin-Elbistan soruluyordu. Afşin-Elbistan’da 1100 kalorilik, 3-4 milyar ton rezervden bahsediyoruz. Eski Türkiye şartları açısından bu çok önemli bir kaynaktı. Son yıllarda biz çok ciddi kömür rezervleri bulduk ve kalori değerleri 2 bin ile 3 bin 500 arasında değişiyor. Daha da buluyoruz” ifadelerine yer verdi.



