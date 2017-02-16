Akademisyenler, pancar tarımını masaya yatıracak

Elbistan’da yetiştirilen şekerpancarındaki polar kaybının nedenlerinin araştırılması için Ziraat Odası’nın öncülüğünde bilimsel bir toplantı yapılacak.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, bölgedeki pancar çiftçisinin son yıllarda yaşadığı polar düşüklüğüyle ilgili olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinin katılacağı bir konferans düzenleyeceklerini söyledi.

Elbistan’da binlerce şekerpancarı çiftçisi, polar oranındaki düşüş nedeniyle son 3 yıldır ekonomik açıdan büyük zarar görüyor. Çiftçiler, polardaki düşüşle ilgili olarak analiz cihazı ve fabrika yönteminde hata olduğunu savunup, konuyu yargıya taşıdı. Elbistan Ziraat Odası Başkanlığı da söz konusu düşüşe ekim, tarla yorgunluğu, gübreleme veya sulamadaki yanlışlıkların neden olup olmadığının araştırılması için bilimsel bir çalışma yapacak. Bu kapsamda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fatih Kıllı, Prof. Dr. Kadir Saltalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Küsek ve Arş. Gör. Ömer Faruk Demir’in konuşmacı olarak katılacağı bir konferans düzenleyecek. Toplantı, 20 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 13.00’te Elbistan Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, polar düşüklüğünün bölge çiftçisinin ekonomik olarak ciddi kayıp yaşamasına neden olduğunu söyledi.

Polar düşüklüğünden kaynaklı ekonomik kaybın 10 milyon TL olarak değerlendirildiğini belirten Başkan Bulut, bu rakamın devlet tarafından Elbistan çiftçisine bir yılda verilen destek miktarıyla eşdeğer olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Bulut, şunları söyledi:

“Bölgemizde ekilen pancarın şeker oranı 3 yıldır düşük geliyor. Tabi bu düşüşün nedeniyle ilgili çeşitli görüşler ortaya atılıyor. Çiftimiz, bu sorunun analizle alakalı olduğunu söylüyor. Vatandaşımız, aynı tohumu ekmiş, aynı tarla ve aynı römorktan gelen pancarlardan farklı sonuçlar alındığını belirtiyor. Bu olasılıkla ilgili Ziraat Odası olarak analiz laboratuarından farklı olarak aldığımız numuneleri fabrikanın içerisindeki laboratuarda da ölçtürdük. Her iki rapor arasında çok büyük bir fark olmadığını gördük. Yine seyyar bir ölçüm cihazıyla da bu işlemi tekrarladık. Tabii burada en büyük sıkıntı pancarın analizi sırasında alınan bölümle ilgili. Pancar numunesi alınırken kullanılan bom, kafa kısmına geldiyse şeker oranı düşük, ortaya geldiyse yüksek, kuyruk tarafına geldiyse yine düşük çıkıyor.

Bu olumsuzluk tek taraflı bir şey değil. Bu sorun çiftçiyi olduğu kadar fabrikayı da etkiliyor. Elbistan Şeker Fabrikası, bu sene 54 bin ton şeker üretmeyi hedeflerken, şuanda 47 bin ton şeker elde etti. Bu da 80 bin ton pancarın boşu boşuna işlendiği anlamına geliyor. 7 bin ton şekerin maddi karşılığı ise yaklaşık 10 milyon lira. Bu da büyük bir maliyet. Çiftçinin kaybı olarak gördüğümüz bu rakam, devletin Elbistan’a verdiği tarımsal destekle eşdeğer.”

Polar kaybının, ülke genelinde birçok çiftçiyi etkilediğini kaydeden Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Haklı olarak sıkıntıda olan çiftçimiz, bu sorunun kaynağının tespit edilmesini bekliyor. Önümüzdeki aylarda yeni ekim yapılacak. Çiftçimiz endişeli. Biz de Elbistan Ziraat Odası olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile temasa geçtik. Ziraat Fakültesi’nin profesörleri ve konunun uzmanları Elbistan’a gelerek bu durumu tartışacak. Kullandığımız tohum mu sıkıntılı, iklimden mi kaynaklanan bir kayıp söz konusu bunu konuşacaklar. Yine gübrede mi, ya da sulamadaki hatalar mı bu sonucu doğuruyor, ona bakacağız. Tarlalarımız mı yoruldu bilemiyoruz. Verim oranındaki artış aynı şekilde polara mı yansımıyor bilemiyoruz. Düzenleyeceğimiz bu organize, tarla ya da yöntem kaynaklı bir sorun olup olmadığını belirlemeye yönelik olacak. Toplantı öncesinde biz toprak analizi raporlarını ve çeşitli bilgileri uzmanlara bildirdik. Uzmanlarımız, çiftçimize en doğru bilgileri vereceğini düşünüyoruz. 3 senedir çektiğimiz bu sıkıntıyı çözmek için bundan sonra da üzerimize düşeni en iyi şekilde yapacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Bulut, tüm çiftçileri Pazartesi günü gerçekleştirilecek toplantıya davet ederek açıklamasını tamamladı.