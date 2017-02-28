60 kuruşa ekmek satışı tedbiren durduruldu

Elbistan’da bir fırıncının rekabete giderek 90 kuruş olan ekmeği 60 kuruştan satması, mahkeme kararıyla tedbiren durduruldu.

Elbistan’da ekmek fiyatları, Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde 80 kuruştan 90 kuruşa yükseltilmişti. Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclisi’nin 7 Eylül 2016 günü aldığı kararla yürürlüğe giren zammın ardından ilçedeki fırıncılar da 250 gram somun ekmeği ile pideyi 80 kuruş yerine 90 kuruştan satmaya başlamıştı. Ancak ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir işletme, ekmek fiyatını 30 kuruş indirip 60 kuruşa satmaya başladı. Söz konusu rekabetten dolayı ticari olarak zarar gördüğünü iddia eden başka bir fırıncı, konuyu yargıya taşıdı. Elbistan 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme davacı tarafın talebini değerlendirdi. Ticari unvanın korunması konulu davada mahkeme heyeti, 60 kuruştan ekmek satışının tedbiren durdurulması kararını verdi.

Ekmeğin indirimli satışıyla ilgili karar, duruşma veya duruşmaların ardından kesinlik kazanacak.