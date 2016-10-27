6 bine yakın kişinin 5 milyon TL’den fazla borcu yapılandırıldı

Vergi, prim, trafik cezası, su, öğrenim kredisi gibi kamu alacaklarına yönelik getirilen yapılandırma imkanından yararlanma süresi 31 Ekim’den 25 Kasım’a uzatıldı.

Elbistan’da başta vergi dairesi ve SGK, belediye gibi resmi kurumlara borcu olan 6 bine yakın vatandaşın 5 milyon TL’den fazla alacağının yapılandırıldığı öğrenilirken, 25 Kasım’a kadar başvuru sayısının ve tahsil edilen borç miktarının da artacağı belirtildi.

İş dünyasının ve vatandaşların merakla beklediği, vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, gümrük vergileri, SGK, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ile belediyelerin alacaklarının yeniden yapılandırılması gibi birçok borcun yeniden yapılandırılmasını öngören Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’da başvuru süresi, 31 Ekim’den, 25 Kasım 2016’ya uzatıldı. Bugüne kadar ülke genelinde 5 milyona yakın vatandaşın, 40 milyar TL’den fazla borç için başvuruda bulunduğu büyük yapılandırma fırsatında borçlulara 25 günlük süre daha tanınmış oldu.

Vergi yapılandırılma kanunun yürürlüğe girmesi ile yaklaşık olarak 6,3 milyon vatandaşın yararlanması bekleniyor. Borçların ödenmesi sonrasında 93 milyar TL gelir elde edilmesi düşünülürken süre uzatımı sadece başvuru için geçerli olurken, taksit ödemelerinde ise değişiklik yapılmadı.

Devlet kurumlarına olan birçok borcun kapsam dahiline alındığı kanun özellikle, gecikme faizleri, vergi ve vergi cezaları, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, gecikme zamları, gümrük vergileri, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti, RTÜK idari para cezaları, Yurt-Kur öğrenim ve katkı kredisi alacakları, SGK prim borçlarının yanı sıra Belediyelerin alacakları da bu kapsamın içerisinde bulunuyor.

19 Ağustos’tan itibaren yürürlükte olan yasa kapsamında Elbistan’da yaklaşık 6 bin kişi başta vergi dairesi ve SGK ile belediyelere başvuruda bulundu. Bugüne kadar yapılandırılan borç miktarının ise 5 milyon TL’nin üzerine çıktığı tahmin ediliyor.