37 milyon 700 bin metreküplük kazı programı EÜAŞ’a sunuldu

2017 yılı içerisinde yüksek elektrik üretim kapasitesi ile çalışacak olan Afşin-Elbistan A ve B Termik Santrallerine kömür sağlayan Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğünün, 26 milyon 250 bin metreküplük dekapaj ve 11 milyon 450 bin metreküplük kömür üretimi olmak üzere toplam 37 milyon 700 bin metreküplük kazı programı, onaylanmak üzere EÜAŞ Genel Müdürlüğü’ne sunuldu.

Elbistan’a bağlı Kışlaköy Mahallesi’nde yer alan kömür sahasında üretim yapan Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü, 2017 yılı için dekapaj ve kömür üretim programını hazırladı. Hazırlanan program ise onaylanmak üzere, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü’ne gönderildi.

2016 yılının kurak geçmesi nedeniyle elektrik üretimi için yerli kömür ile çalışan termik santraller büyük önem kazanırken, Afşin-Elbistan A ve B Termik Santralleri ise elektrik üretimine hazır tüm ünitelerini devreye aldı.

Afşin-Elbistan B Termik Santraline kömür sağlayan Çöllolar Kömür Sahası’nda 2011 yılında yaşanan göçüklerin ardından bu sahadan üretim sonlandırılırken, santralin kömürü ise AEL İşletme Müdürlüğü’nden gönderilmeye başlanmıştı. Her iki termik santralin yüksek kapasitede elektrik üretmesi için gereken kömürü tek başına üretmekte yetersiz kalan AEL İşletme Müdürlüğü, sınırları zorlayarak üretim kapasitesini en yüksek seviyeye çıkarmak için yeni bir program hazırladı.

Program kapsamında her ay ortalama 2 milyon 200 bin metreküp dekapaj yapmayı amaçlayan AEL İşletme Müdürlüğü, buna karşılık olarak yine her ay ortalama 1 milyon 250 bin ton kömür üretmeyi planlıyor. 2017 yılı içinde 26 milyon 250 bin metreküp dekapaj ve 11 milyon 450 bin metreküp (15 milyon ton) kömür olmak üzere toplam 37 milyon 700 bin metreküp dekapaj hedefi, onaylanmak üzere EÜAŞ Genel Müdürlüğü’ne sunuldu.

Doğalgaz arzında yaşanan sıkıntılar ve barajlardaki doluluk oranının düşük seviyelerde olması nedeniyle termik santrallerde elektrik üretimi önem kazanırken, yüksek kapasitesi nedeniyle Afşin-Elbistan A ve B Termik Santralleri, gündemdeki yerini koruyor.

Santraller

21 Ekim 1984 günü açılışı yapılan ve enerji üretimine başlayan Afşin-Elbistan A Termik Santrali, 32 yılda yaklaşık 120 milyar KW/h’in üzerinde enerji üreterek, ülke ekonomisine önemli katkı sağladı.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ve Maden Tetkik Arama’nın (MTA) ortak çalışmalarıyla Afşin-Elbistan linyit havzasında düşük kalorili bol miktarda linyit rezervi olduğu tespit edilirken, bu linyitlerden faydalanarak bir termik santral kurulmasına karar verildi. 5000 MW’lik bir santralin kurulmasıyla bölgedeki linyitlerin 60 yılda tüketilebileceği hesaplanarak hazırlanan proje, 1968 yılı yatırım programına alındı.

1973 yılında santralin yapımına başlanırken, her biri 344 MW gücünde 4 ünite olarak planlanan santralin ilk ünitesi Temmuz 1984’te test üretimine başladı. Santralin açılışı ise 21 Ekim 1984 tarihinde yapıldı. Kömürün santrale ulaştırılması için bir nakil hattı kurulurken, tam kapasiteyle üretime başladığında o yıllarda Türkiye toplam enerji üretiminin yüzde 20’sini karşılayacak olan santralin diğer 3 ünitesi kademeli olarak 1992, 1993 ve 1994 yıllarında devreye alındı.

Diğer yandan bölgenin ikinci büyük santrali olan Afşin-Elbistan B Termik Santrali ise, 2004 yılında elektrik üretimine başladı.

2004 yılından bu yana yaklaşık 120 milyon ton kömür harcayan B Termik Santrali, her biri 360 MW gücünde 4 üniteye sahip. B Santralinde ilk elektrik 2004 tarihinde üretildi. Geçici kabul safhası 2006 tarihinde başladı ve 2010 tarihinde kesin kabulü gerçekleşti.



