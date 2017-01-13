2017’de 15 milyon ton kömür üretimi planlanıyor

Doğalgaz arzında yaşanan sıkıntı nedeniyle, yerli kömür ile elektrik üretimi yapan termik santrallerde üretim rakamları artarken, Türkiye’nin en büyük santralleri olan Afşin-Elbistan A ve B Termik Santrallerinde kömür ihtiyacı tavan yaptı. A ve B Termik Santralleri için 2017 yılında 15 milyon ton kömür üretimi planlanıyor.

2016 yılı içerisinde 7 milyon 500 bin ton kömür üretimi gerçekleştiren ve ürettiği kömürü Afşin-Elbistan A ve B Termik Santraline gönderen, Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü, 2017 yılında bu üretimini ikiye katlamayı hedefliyor.

Doğalgazda yaşanan sıkıntının ardından, BOTAŞ’ın doğalgaz ile elektrik üreten santrallere gaz arzını kesmesinin ardından, Afşin-Elbistan A ve B termik Santrallerinde elektrik üretimi en üst seviyeye çıkarıldı. 2017 yılında da yerli kömürden en üst seviyede elektrik üretmeyi hedefleyen A ve B Termik Santrali, 15 milyon ton kömür talebinde bulundu. Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ise, santraller ve kömür üretim tesisindeki koordineyi sağlamak amacıyla 15 milyon tonluk üretim talebini değerlendirmeye aldı.

Yapılan üretim programı EÜAŞ’a gönderilirken, EÜAŞ’ın onaylamasının ardından devasa iş makineleri ile kömür üretimi yapan Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü, geçtiğimiz yılın üretim rakamını iki katına çıkarmak için çalışacak.

Doğalgaz ile elektrik üretimi

İran’ın doğalgaz vanalarını kısmasının ardından, konutlarda yaşanabilecek ısınma sorununun önüne geçmek isteyen BOTAŞ, doğalgaz çevrim santrallerine gaz arzını kesti. Türkiye’de doğalgazdan elektrik üretimi yüksek rakamları bulurken, bu santrallerin devre dışı kalmasının ardından gözler, yerli kömür ile enerji üreten termik santrallere çevrildi. Kurak geçen 2016 yılı nedeniyle barajlardan da yeteri miktarda elektrik üretimi yapılamayınca, termik santraller maksimum seviyede elektrik üretmeye başladılar.

İşçi sorunu

Tek bir santrale kömür üretmek amacıyla kurulan ancak, 2011 yılında yaşanan göçüğün ardından iki santrale kömür vermeye başlayan Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü, mevcut işçi sayısının düşmesi nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor.

Maden-İş Sendikası Elbistan Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, her fırsatta işçi açığını gündeme getirirken, geçtiğimiz günlerde EÜAŞ Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek, acil olarak işçi alınması gerektiğini söylemişti.

AEL’nin norm kadrosunun 2 binin üzerinde olmasına rağmen, bu rakamın çok çok altında bir işçi sayısı ile çalıştıklarını dile getiren Bölükbaşı, “Santrallerin sağlıklı ve sürekli olarak en üst seviyede elektrik üretebilmesi için işçi açığının en kısa zamanda kapatılması gerekiyor. İlk etapta en azından 600 işçi alınması gerekiyor. Bu konuda hem siyasiler, hem de bürokrasi ile sık sık görüşmeler yapıp, sorunu ifade edip, çözüm istedik” demişti.

A ve B Termik Santralleri

21 Ekim 1984 günü açılışı yapılan ve enerji üretimine başlayan Afşin-Elbistan A Termik Santrali, 32 yılda yaklaşık 120 milyar KW/h’in üzerinde enerji üreterek, ülke ekonomisine önemli katkı sağladı.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ve Maden Tetkik Arama’nın (MTA) ortak çalışmalarıyla Afşin-Elbistan linyit havzasında düşük kalorili bol miktarda linyit rezervi olduğu tespit edilirken, bu linyitlerden faydalanarak bir termik santral kurulmasına karar verildi. 5000 MW’lik bir santralin kurulmasıyla bölgedeki linyitlerin 60 yılda tüketilebileceği hesaplanarak hazırlanan proje, 1968 yılı yatırım programına alındı.

1973 yılında santralin yapımına başlanırken, her biri 344 MW gücünde 4 ünite olarak planlanan santralin ilk ünitesi Temmuz 1984’te test üretimine başladı. Santralin açılışı ise 21 Ekim 1984 tarihinde yapıldı. Kömürün santrale ulaştırılması için bir nakil hattı kurulurken, tam kapasiteyle üretime başladığında o yıllarda Türkiye toplam enerji üretiminin yüzde 20’sini karşılayacak olan santralin diğer 3 ünitesi kademeli olarak 1992, 1993 ve 1994 yıllarında devreye alındı.

Diğer yandan bölgenin ikinci büyük santrali olan Afşin-Elbistan B Termik Santrali ise, 2004 yılında elektrik üretimine başladı.

2004 yılından bu yana yaklaşık 120 milyon ton kömür harcayan B Termik Santrali, her biri 360 MW gücünde 4 üniteye sahip. B Santralinde ilk elektrik 2004 tarihinde üretildi. Geçici kabul safhası 2006 tarihinde başladı ve 2010 tarihinde kesin kabulü gerçekleşti.



