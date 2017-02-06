2017 yılı Genç Çiftçi Hibe Desteği başvuruları başlıyor

Türkiye’de geçtiğimiz yıl ilk kez hayata geçirilen Genç Çiftçi Destekleme projesi kapsamında 2017 yılı başvuruları, önümüzdeki günlerde alınmaya başlayacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2016 yılı için 450 milyon TL tutarında hibe desteği verdiği bitkisel ve hayvansal üretime yönelik genç çiftçi projelerinin desteklenmesi programının 2017 yılı başvuruları başlıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2016 yılında başlattığı uygulamaya Türkiye genelinde 378 bin kişi başvurdu. Programda 2016 yılı için 14 bin 970 genç çiftçiye 30 bin lira hibe verildi. Destekten faydalanmak için 18-40 yaş arası genç çiftçiler, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği, kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği, kapama meyve bahçesi tesisi, fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, kültür mantarı üretimi, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim ve coğrafi işareti olan gıdaların üretimi projelerinden birini yapmaya hak kazandı. Elbistan’da da toplam bin 300 genç çiftçiden 20’si, 30 bin lira hibe desteği aldı. Elbistan’da 30 bin lira hibe desteği alan 20 genç çiftçinin 18’i bayan çiftçilerden oluştu. Hibe desteği projelerinde büyükbaş besilik dana ile damızlık düve yetiştiriciliği ön plana çıktı. Kanatlı yetiştiriciliği ile küçükbaş hayvan projeleri de onları izledi.

2016 yılındaki projeden yararlanamayan genç çiftçilerin merakla beklediği yeni destek açıklaması ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’ten geldi. Bakan Çelik, genç çiftçilere yönelik hibe desteğinde 2017 yılı için yakında başvuruları almaya başlayacaklarını belirterek, "Genç çiftçilere yönelik hibe desteğinde nakit para yerine ayni olarak destek verdik. Böylece parayı başka amaçla harcaması, başka yere yatırılmasını önledik. Bu kapsamda 15 bin genç çiftçi için 51 bin büyükbaş hayvan ithal ettik. Ayrıca 150 bin küçükbaş hayvan verdik. Genç çiftçilere yönelik 2017 yılı hibe desteği başvurularını yakında almaya başlıyoruz” şeklinde konuştu.