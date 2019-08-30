PiKare Kurs Merkezi’nden KPSS için erken kayıt avantajı

PiKare Kurs Merkezi Müdürü Pınar Kılınç, yeni eğitim döneminde KPSS öğrencileri için erken kayıt avantajının başladığını duyurdu.

Kılınç, merkezlerinde bireysel masalardan oluşan kütüphane ortamı hazırladıklarını belirterek, “Kütüphanemiz, haftanın 6 günü saat 23.00’e kadar öğrencilerimizin hizmetindedir” dedi.

PiKare Kurs Merkezi Müdürü Pınar Kılınç, yeni eğitim dönemine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Yeni eğitim dönemi için KPSS kursu kayıtlarının başladığını ifade eden Kılınç, erken kayıtta öğrencilere çeşitli avantajlar sunduklarını anlattı.

Derslerin 15 Ekim itibariyle başlayacağının bilgisini veren Kılınç, “Yeni eğitim dönemi kapsamında KPSS için derslerimiz 15 Ekim’de başlayacak. Toplamda 396 saat dersimiz olacak. Ayrıca, kurumumuzda kütüphane hizmetine başladık. Kütüphane hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerimiz, haftanın 6 günü, 09.00-23.00 saatleri arasında kendilerine ait bireysel masalarda çalışma yapabilirler” dedi.

Kılınç, lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DGS başta olmak üzere her kademeden öğrenciyi kurumlarının sunduğu imkanlardan faydalanmaya davet ederek, öğrenci ve velilerin gösterdiği yoğun ilgiye de teşekkür etti.

PiKare Kurs Merkezi Müdürü Pınar Kılınç, çalışan öğrenciler için akşam derslerinin de verileceğinin altını çizerek, alanında uzman öğretmen kadrosuyla, özgün kaynaklar ve yıl boyunca yapılacak denemelerle öğrencilerin hizmetinde olduklarını da sözlerine ekledi.





