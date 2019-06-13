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Öğretmenlerine mezuniyet hediyesi olarak fidan bağışladılar

Afşin Elbistan Linyitleri (AEL) İlkokulu 4/B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Gülbeyaz Arığ’a, mezuniyet hediyesi olarak TEMA Vakfı’nın Kütahya’da bulunan hatıra ormanına 44 adet fidan bağışlayarak anlamlı bir davranışa imza attı.

Öğretmenlerine mezuniyet hediyesi olarak fidan bağışladılar

2018-2019 eğitim ve öğretim dönemini tamamlayarak ortaokula geçmenin heyecanını yaşayan Afşin Elbistan Linyitleri (AEL) İlkokulu 4/B sınıfı öğrencileri, 4 yıl boyunca kendilerinin en iyi eğitimi alabilmeleri için çaba gösteren öğretmenleri Gülbeyaz Arığ’a özel bir mezuniyet hediyesi verdi. TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç’un daha önce okullarında yaptığı çalışmalardan etkilenen öğrenciler, alışılmış hediyelerden farklı olarak öğretmenleri adına TEMA Vakfı'na fidan bağışında bulunmaya karar verdi. Öğrencilerin bu duyarlılığı ve anlamlı bağış sayesinde TEMA’nın Kütahya Altınova’daki ormanlık alanında öğretmenleri Gülbeyaz Arığ’ın adının yaşayacağı 44 adet ağacı olacak.

Öğretmenlerine özel bir hediye vermek istediklerini anlatan öğrenciler, “Daha önceden her birimiz ayrı ayrı hediye almak istiyorduk. TEMA Vakfı’nın böyle bir çalışması olduğunu öğrenince öğretmenimiz adına fidan bağışında bulunmaya karar verdik. Hem öğretmenimizin adı bu fidanlarda yaşayacak hem de çevreye ve doğaya katkıda bulunmuş olacağız” dediler.

TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç, öğrencileri doğaya sundukları katkı ve öğretmenleri için adını taşıyan bir hediyeyi tercih etmelerinden dolayı teşekkür etti. Doğuç, Gülbeyaz Arığ adına dikilecek fidanların, tıpkı onları hediye eden çocuklar gibi ülkemizin doğasına ve geleceğine katkı sunacağını vurguladı.

Öğrencilerinin bu duyarlılığı karşısında gözyaşlarını tutamayan Gülbeyaz Arığ da, meslek yaşamındaki en güzel hediyeyi aldığını belirterek tüm öğrencilerini kutladı.






Yerel Manşetler
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