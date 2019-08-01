Kara: “Elbistan’a Eğitim Uygulama Merkezi açılmalı”

Kısık Sesler Spor Kulübü Derneği Başkanı Çağlar Kara, nüfusu Elbistan’dan daha az olan ilçelerde bile bulunduğunu belirttiği engelli öğrencilerin eğitim görebileceği ‘Eğitim Uygulama Merkezi’nin Elbistan’a da açılmasının büyük önem arz ettiğini söyledi.

Elbistan’da nüfus yoğunluğuna paralel şekilde özel çocukların da sayısının da fazla olduğunu dile getiren Kısık Sesler Spor Kulübü Derneği Başkanı Kara, “Elbistan gibi nüfusun fazla olduğu buna paralel özel çocukların fazla olduğu bir ilçede Eğitim Uygulama Merkezi yani bu çocuklar için açılmış olan okul yok. Bu konuda gerek dernek başkanı gerek özel eğitim öğretmeni olarak yöremizin ileri gelenleri ile birçok görüşme yaptım. Maalesef anlayamadığım bir şekilde bu okul ile ilgili bir gelişme yok. Bu özel çocukları ve ailelerini anlayabilmek için illaki engelli bir çocuğa sahip olmak mı gerekiyor.

Buradan tüm Elbistan halkına, yetkililerine sesleniyorum: engelliler haftası, günü kutlamak yerine bu çocuklar için bir eğitim yuvası oluşturun. Okullarda tıkış tıkış özel eğitim sınıflarında yük görüleceğine bu çocuklara da bir eğitim yuvası oluşturun. Böyle bir okul oluşturulursa öğrencilerimiz daha iyi eğitim alır. Bu sayede öğretmenlerin ve eğitimin daha imkanlı ve daha profesyonel olacağını en önemlisi ailelere nefes verileceğinin bilinmesi gerekir” dedi.