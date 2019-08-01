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Kara: “Elbistan’a Eğitim Uygulama Merkezi açılmalı”

Kısık Sesler Spor Kulübü Derneği Başkanı Çağlar Kara, nüfusu Elbistan’dan daha az olan ilçelerde bile bulunduğunu belirttiği engelli öğrencilerin eğitim görebileceği ‘Eğitim Uygulama Merkezi’nin Elbistan’a da açılmasının büyük önem arz ettiğini söyledi.

Kara: “Elbistan’a Eğitim Uygulama Merkezi açılmalı”
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Kısık Sesler Spor Kulübü Derneği Başkanı Çağlar Kara, nüfusu Elbistan’dan daha az olan ilçelerde bile bulunduğunu belirttiği engelli öğrencilerin eğitim görebileceği ‘Eğitim Uygulama Merkezi’nin Elbistan’a da açılmasının büyük önem arz ettiğini söyledi.

Elbistan’da nüfus yoğunluğuna paralel şekilde özel çocukların da sayısının da fazla olduğunu dile getiren Kısık Sesler Spor Kulübü Derneği Başkanı Kara, “Elbistan gibi nüfusun fazla olduğu buna paralel özel çocukların fazla olduğu bir ilçede Eğitim Uygulama Merkezi yani bu çocuklar için açılmış olan okul yok. Bu konuda gerek dernek başkanı gerek özel eğitim öğretmeni olarak yöremizin ileri gelenleri ile birçok görüşme yaptım. Maalesef anlayamadığım bir şekilde bu okul ile ilgili bir gelişme yok. Bu özel çocukları ve ailelerini anlayabilmek için illaki engelli bir çocuğa sahip olmak mı gerekiyor.

Buradan tüm Elbistan halkına, yetkililerine sesleniyorum: engelliler haftası, günü kutlamak yerine bu çocuklar için bir eğitim yuvası oluşturun. Okullarda tıkış tıkış özel eğitim sınıflarında yük görüleceğine bu çocuklara da bir eğitim yuvası oluşturun. Böyle bir okul oluşturulursa öğrencilerimiz daha iyi eğitim alır. Bu sayede öğretmenlerin ve eğitimin daha imkanlı ve daha profesyonel olacağını en önemlisi ailelere nefes verileceğinin bilinmesi gerekir” dedi.

 


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Elbistanlı 3 hafta önce

Elbistan halkı 30 yıldır gelen her belediye başkanından ''asfalt istemekten'' bıkmadığı için bu tür isteklere kafası basmıyor kimse kusura bakmasın Elbistan halkı istemeyi bile bilmiyor

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Elbistan Halkı 3 hafta önce

Artık sesimizin duyulması lazım Çağlar Hoca her zaman çocuklarımızın arkasında oluyor ondan Allah razı olsun. İçine öğrenci bulamadıkları Türkiye’nin en büyük İmam Hatip Liseleri açacaklarına yeterli büyüklükte açılsın bu çocuklara da bir okul yapılsın.

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H.maraslioglu 3 hafta önce

Alandarlilar hep böyle caliskan ve toplumda yeri olan saygi duydugum insanlardir ve cok sakacidirlar.basarilar diliyorum Çaglar KARA hocamiza.

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Veli 3 hafta önce

Elbistan Rehberlik Araştırma Merkezi gerçekten mükemmel çalışıyor. Bu ilçeye mutlaka, ivedi bir şekilde Eğitim uygulama merkezi açılmalı. Okullarda çay ocağından, kantinden bozma odalarda öğrencilerimizin eğitim almasına bir son verilmeli...

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Ahmet ÖZDEMIR 3 hafta önce

Değerlendirme ve düşüncelerinizi taktir eder inşAllah devletimizde bu uygulaya destek verir çalışmalarında başarılar dilerim

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Ebru K. 3 hafta önce

Çağlar Kara Hocamızı sonuna kadar destekliyor, isteği doğrultusunda harekete geçilmesinin gerekliliğine dikkat çekmek istiyorum.

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Bay değerlendirme 3 hafta önce

Değerli hocamız çok doğru yaklaşımlarda bulunmuş.ulkemizde birçok küçük ilçede bile bu okullar varken elbistan ilçesinde büyük bir eksiklik.acilen bununla ilgili yetkililerden çalışma yapılmasını bekliyoruz.

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Altı patlar 3 hafta önce

Hocamız çok önemli bir değerlendirme yapmış..elbistanin eğitim eksikliği.gerekli çalışma yetkililerce yapılırsa çok kısa zamanda açılacak ve 150 üstünde öğrenci nitelikli eğitime kavuşacak.

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