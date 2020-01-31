Elbistan’a Tasarım Beceri Atölyesi kurulacak

2023 Eğitim Vizyonu Belgesi kapsamındaki hedeflerin yerine getirilmesi amacıyla, Tasarım Beceri Atölyeleri kurulması için Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 1 milyon 944 bin 445 TL bütçeli protokol imzalandı.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'ın yanı sıra DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız katıldı. Proje kapsamında Kahramanmaraş'ın tüm ilçelerinde toplam 25 kuruma tasarım beceri atölyesi kurulacak. Bütün ilçelerde belirlenecek okullarda kurulacak atölyelerde öğrencilere eğitimler verilecek. Proje içerisinde; 11 adet Yazılım ve Tasarım Atölyesi, 6 adet Ahşap ve Metal atölyesi, 3 adet Drama Atölyesi, 3 adet Müzik atölyesi, 2 adet Yaşam Beceri atölyesi bulunuyor. Nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişiminin kolaylaştırılmasını sağlamak adına kurulacak olan Tasarım Beceri Atölyelerinde El Sanatları Teknolojisi Ahşap Yakma Tekniği Kurs Programları gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, imzalanan protokol hakkında, "Doğu Akdeniz Kalkınma Ajans'ımız ile yapmış olduğumuz bir projenin kabul görmesi çerçevesinde bir araya geldik" dedi. Yılmaz, "Kahramanmaraş'ımız için çok kıymetli bir projenin protokolünü imzalamak üzere Doğu Akdeniz Kalkınma Ajans'ımız ile yapmış olduğumuz bir projenin kabul görmesi çerçevesinde bir araya geldik. Bilindiği gibi 2023 eğitim vizyonu belgesinde çocuklarımızın; düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını desteklemek temel amaçları içerisinde yer almaktadır. Yine çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimlerini arttırmak için de yapmamız gereken çalışmalar hedef olarak gösterilmiştir. Bu hedefler öğrenilen bilgilerin yaşam becerilerine dönüşümünü sağlamak için tasarım beceri atölyeleri kurulması bakanlığımızın belirlemiş olduğu hedeflerdendir. Kahramanmaraş'ımız da gerek kamu imkanları ile gerek sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla çok sayıda tasarım ve beceri atölyesi kurduk" dedi.

Yılmaz, “Proje kapsamında 11 ilçemizde toplam 25 kurumumuza Tasarım Beceri Atölyesi kurulacak. Bütün ilçeler de belirlenen okullar da kurulacak olan atölyelerinde öğrencilerimize eğitimler de verilecek. Bu atölyelerimizden, 11 adeti yazılım ve tasarım atölyesi, 6 tanesi ahşap ve metal atölyesi, 3 tane drama atölyesi, 3 adet müzik atölyesi ve 2 adet de yaşam beceri atölyesi olmak üzere atölyelerimizi kurmuş olacağız. Nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerine istihdama erişimini kolaylaştırmak adına kurulacak olan bu tasarım beceri atölyelerinin, el sanatları teknolojisi, ahşap yakma tekniği kurs programları gerçekleştirilecek. Ben tüm bu kurulacak olan atölyelerimizin, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, eğitim camiamıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu atölyelerin kurulumunda bizlere çok güçlü bir destek veren daha önce de mesleki eğitimle ilgili yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde 6 milyonun üzerinde bir bütçe ile bizlere destek olmuşlardı. Bu kısa 1 yıllık zaman süresi içerisinde yaklaşık 8 milyona tekamül eden katkı sağlamış oldular. Bütçe oluşturmuş oldular. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajans'ımıza, başkanımıza ve tüm kurumda bize bu hizmeti sunan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Genel Sekteri Onur Yıldız ise, "Bizler Osmaniye'mizin Hatay'ımızın ve Kahramanmaraş'ımızın geleceğini hazırlarken bize de sahip olduğumuz imkanlar çerçevesinde gerek teknik gerekse mali desteklerimiz ile projelerimizi destekliyoruz. İmza altına alacağımız projemiz beşeri insan kaynaklarının yetiştirilmesi amacı ile Kahramanmaraş'ımız da bulunan 11 ilçemizi 25 adet tasarım ve beceri kazandırma atölyeleridir. Bu atölyelerle beraber bizler gerek dezavantajlı kesimlere dokunarak mesleki eğitim için temel becerilerin gelişmesi hedefindeyiz. DOĞAKA olarak 2019 yılında ki tematik konumuz mesleki eğitimdi. Bu tematik konuda 3 ilimizden en başarılı olanı Kahramanmaraş'tır. Milli eğitim camiamıza teşekkürü borç biliyoruz. Umarım bu proje kültürümüz 2 ayrı kurumun gerek Milli Eğitim gerekse Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın karşılıklı uzman birikim transferini sağlayacaktır. Umarım 2020'de proje kültürümüz gelişecek ve yeni projeler ile kamuoyunun karşısına çıkacağız" değerlendirmesini yaptı.



