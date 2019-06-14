35 bin 200 öğrenci karne sevincini yaşadı

En özel karne ise, yürüme engelli olduğu için her gün annesinin kucağında okula gelen ve derslerinde çok başarılı olan Tuana Nur Budak’a verildi.

Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ile öğretmenler, yarıyıl tatiline girdi. Elbistan’da da 100’ün üzerindeki eğitim kurumunda toplam 35 bin öğrenci ile öğretmenler, yaklaşık 9aydır süren eğitim-öğretim maratonunun ilkyarısını sonlandırdı. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesi nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda karne töreni düzenlendi. Programa Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Özalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, şube müdürleri ve okul yöneticileri katıldı. Kaymakam Demir, karne dağıtımı için ilk sırayı sınıf öğretmenlerine vererek, öğretmenlere jest yaptı.

Öğrencilerin karnelerini dağıtarak öğrencilerin sevinçlerine ortak olan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, yaptığı değerlendirmede, hem öğrencilere hem de velilere tavsiyelerde bulundu.

Kaymakam Demir, “Bugün tüm Türkiye’de olduğu gibi Elbistan’ımızda da karne heyecanı yaşanıyor. Elbistan’ımızda 35 bin 200 öğrencimiz eğitim-öğretim yılı sonunda karnelerine kavuştu. 22 bini ilkokul, 10 bini ortaokul ve 3 bini de okul öncesi olmak üzere öğrencilerimiz karnelerini alıyorlar. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün personellerine ve öğretmenlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizden yaz tatillerini en iyi bir şekilde değerlendirmelerini istiyoruz. Bilgi çağındayız. Bilgi çağının gereklerini çocuklarımızın tatilde de olsa en iyi şekilde değerlendirmesi lazım. Çünkü artık uluslar arası rekabetin çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Bu rekabeti içimizde yaşamalıyız. Ailelerimize de bu konuda önemli görevler düşüyor. Çocuklarımızın zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için üstlerine düşeni yapmalarını rica ediyoruz. Çocuklarımız, aynı zamanda eğlenecekler, oynayacaklar” dedi.

Elbistan’da eğitim kalitesinin her geçen gün arttığına işaret eden Kaymakam Demir, “Elbistan’da eğitim kalitemiz her geçen gün artıyor. Biz bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum” şeklinde konuştu.



































