Yıldız Erkek Futbol Elbistan Şampiyonu belli oldu

Elbistan Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü ile Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Okul Sporları kapsamında yapılan, Yıldız Erkek Futbol Turnuvası sona erdi.

Final Halı Sahası’nda oynanan final müsabakaları sonunda şampiyon belli oldu. Özel Yıldız Ortaokulunu 4-0 yenen Şehit Er Cuma Potuk Yatılı Bölge Ortaokulu şampiyonluğa ulaştı.

Üçüncülük ve dördüncülük maçında ise, Kümbet Ortaokulunu 6-2 yenen Cumhuriyet Ortaokulu üçüncülük kürsüsünde yerini aldı.

Yapılan turnuvanın ardından birinci Şehit Er Cuma Potuk YBO, ikinci Özel Yıldız Orta Okulu, üçüncü Cumhuriyet Ortaokulu, dördüncü ise Kümbet Ortaokulu oldu.

Dereceye giren okul takımlarının ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik ve Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz tarafından verildi.



