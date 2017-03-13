YGS kalemleri ihtiyaç sahibi öğrenciler için toplandı

Elbistan Gençlik Merkezi’ne üye gönüllü gençler, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak için ilçede Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) giren adayların kullandığı kırtasiye setlerini topladı.

YGS, 12 Mart 2017 Pazar günü Elbistan’da da yapıldı. Yaklaşık 8 bin öğrencinin katıldığı sınavda ÖSYM, daha önceki sınavlarda olduğu gibi adaylara kalem, silgi ve kalemtıraştan oluşan kırtasiye seti dağıttı.

Elbistan Gençlik Merkezi’ne üye gönüllü gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Genç Dönüşüm Projesi” kapsamında adayların kullandıkları kırtasiye setlerini ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılması için her okulun çıkışında stant açarak topladı. Adaylardan temin edilen binlerce kalem, silgi ve kalemtıraş, paketleme işleminin ardından kırsal mahallelerdeki okullarda okuyan öğrencilere ulaştırılacak.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, daha önceden de yapılan çalışmadan çok verimli sonuçlar elde ettiklerini belirterek, “Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir süredir devam ettirdiği ‘Genç Dönüşüm Projesi’ kapsamında Elbistan Gençlik Merkezimize üye gönüllü gençler, YGS’nin ardından çöpe gitmesi muhtemel kalem setlerini topladı. Açılan stantlarda toplanan kırtasiye malzemeleri, ayrıştırılıp yeniden paketlendikten sonra kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderilecek. Gönüllü gençlerimiz, kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilerle bu sayede bir gönül köprüsü kuruyor. Bu kalem setlerini atmaktansa başka birinin işine yarayacak şekilde değerlendirileceğini bilen adaylar da kampanyaya destek veriyor. Çocuklar hediye aldıkları ve kendilerini düşünen birileri olduğunu gördükleri için çok seviniyorlar. Zorlu koşullarda eğitim gören öğrencilerin eğitim hayatına küçük de olsa katkı sağlamak ve gençlerimizdeki paylaşma duygusunu arttırmak amacıyla düzenlediğimiz bu projeye katılan herkese teşekkür ediyoruz. Projede emeği geçen herkesi kutluyorum. Böylesine önemli projelere imza atan gençlerimizle, gönüllülerimizle gurur duyuyorum” dedi.



