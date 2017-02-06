Yerleşkeye, Karakoç’un ismi verildi

Türk halkının ‘Mihriban’ şiiri ile tanıdığı ve yaklaşık 5 yıl önce aramızdan ayrılan Elbistanlı Şair-Yazar Abdurrahim Karakoç’un ismi, Elbistan Meslek Yüksekokulu (EMYO) ile Teknoloji Fakültesi’nin yer aldığı yerleşkede yaşayacak.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Durmuş Deveci, üniversiteye bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam ettiği Elbistan yerleşkesinin isminin ‘Abdurrahim Karakoç Yerleşkesi’ olarak değiştirileceğini söyledi.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 3 Ağustos 1988 tarihli kararı ile Malatya İnönü Üniversitesine bağlı olarak Elbistan’a bağlı Doğan Mahallesi’nde kurulduktan 5 yıl sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne bağlanan Elbistan Meslek Yüksekokulu ile 2011 yılında açılan Elbistan Teknoloji Fakültesi’ni bünyesinde barından yerleşkenin ismi değiştiriliyor. Yaklaşık 2 bin 400 öğrencinin eğitim gördüğü yerleşkenin isim değişikliği ile ilgili açıklama, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Durmuş Deveci tarafından yapıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Elbistan Yerleşkesinin isminin ise, bölgenin yetiştirdiği büyük değerlerden olan şair-yazar ‘Abdurrahim Karakoç’ olması kararlaştırıldı. Türk edebiyatı ve düşünce dünyasının önemli şahsiyetlerinden şair-yazar Abdurrahim Karakoç, 82 yıllık ömrüne birçok önemli eseri sığdırdıktan sonra tedavi gördüğü hastanede, 7 Haziran 2012 günü hayatını kaybetti.

Tüm Türkiye’nin diline pelesenk olan ‘Mihriban’ şiiriyle tanıdığı merhum şair-yazar Abdurrahim Karakoç’un adının, KSÜ Elbistan Yerleşkesinde ölümsüzleştirilmesine ilişkin olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen “Uluslararası Milli Mücadele Döneminde Maraş” sempozyumunun kapanış oturumunda son konuşmayı gerçekleştiren KSÜ Rektörü Durmuş Deveci, “Üniversite olarak birçok çalışmalara imza atıyoruz. Ortaklaşa düzenlenen çalışmalarda görüldüğü gibi güzel işler ortaya çıkıyor. Uluslararası bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Üniversitemize ait yerleşkelerimizin isimleri ile ilgili değişiklik çalışmalarımız olacak. Üniversitemizin Elbistan Yerleşkesinin İsmini Abdurrahim Karakoç olarak değiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.



